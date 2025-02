Bebé sorprendió al nacer en el Metro de Nueva York; madre había “desaparecido” en Florida

Una mujer de Florida que había estado desaparecida durante meses fue encontrada ayer en circunstancias dramáticas, después de que dio a luz a una bebé a bordo de un tren del Metro de Nueva York que circulaba en Manhattan.

La madre de 25 años fue identificada como Jenny Saint Pierre, residente de Hallandale Beach, Florida, donde había sido reportada como desaparecida a la policía local desde agosto. Su familia, que hizo la denuncia, dijo que no la habían visto desde el verano pasado.

Ayer un oficial de la ley la identificó como la mujer que dio a luz en un tren W en dirección Downtown en Midtown poco antes del mediodía, reportó The New York Times. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) dijo que los pasajeros alertaron al conductor sobre el nacimiento alrededor de las 11:32 a.m. del miércoles mientras el tren estaba detenido en la estación 34th Street-Herald Square. El operador retuvo el tren en la estación y pronto llegaron oficiales de policía y trabajadores médicos de emergencia. La madre y la bebé fueron llevadas al Hospital Bellevue en condición estable.

Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, llamó a la bebé “Baby W” en la declaración de la MTA. Dijo que las circunstancias de su nacimiento demostraron la bondad de los neoyorquinos. “Éste es otro ejemplo de neoyorquinos que se unen para ayudarse mutuamente, con la ayuda de trabajadores de tránsito y otros socorristas, lo que refleja lo mejor de la comunidad del metro y de esta ciudad”, declaró. “Estamos encantados de que tanto la madre como Baby W estén bien, y esperamos darles la bienvenida a ambas a bordo para una vida de viajes confiables, y esperemos que menos dramáticos”.

La hermana mayor de la mujer, Stephania Saint Pierre, confirmó desde Texas su identidad después de ver un video de los primeros momentos de la recién nacida que se compartió en las redes sociales ayer. El video, publicado en TikTok por una pasajera, muestra a la madre acostada en el piso del vagón del Metro inmediatamente después del alumbramiento.

Agregó que sabía que su hermana estaba embarazada, pero se sorprendió al saber que se encontraba en la ciudad de Nueva York y dijo que no sabía por qué había venido aquí.

“Te diriges al trabajo y ves a alguien dando a luz en el tren”, se lee en el título del video. “¡Sólo en Nueva York!”.

Vía telefónica desde Florida, anoche la madre de la mujer que estaba desaparecida, Chrismene Saint Pierre, se describió emocionada con la noticia del nacimiento de su primer nieto y agregó que no podía dejar de volver a ver el video. “He estado pensando en mi hija todos los días, rezando todos los días para que esté bien, para que su bebé esté bien”, dijo. “Voy a dormir bien esta noche”.

Añadió que quería que su hija, la segunda de cinco hermanos, supiera que podía volver a casa y que toda la familia estaría allí esperándola. “Siempre estaremos allí para ella y para su bebé”, agregó

Desde que el Metro de la ciudad de Nueva York comenzó a funcionar en 1904 han nacido bebés en trenes o plataformas de estaciones de vez en cuando, según archivos históricos. Muchas de las madres han sido mujeres sin hogar que pasaron largos períodos de tiempo en el subterráneo. Otras han estado simplemente de paso, incluida una mujer llamada Catherine O’Brien, quien según The New York Times “era empleada doméstica” cuando dio a luz a un niño en la estación Avenue U en Brooklyn en 1937. En junio de 1993 otra mujer dio a luz a una niña en la línea 3 mientras se dirigía a un médico obstetra.