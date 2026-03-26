Murió anciano empujado al Metro de Nueva York: hispano acusado y en la mira de ICE

Richard Williams, veterano de la Fuerza Aérea de 83 años, murió en el hospital días después de ser empujado a las vías del Metro de Nueva York por un sospechoso indocumentado latino, un caso que reavivó las críticas federales con las “ciudades santuario”.

Williams se encontraba esperando en la estación F/Q de Lexington Ave. y 63rd st en Manhattan, en el andén con dirección Downtown, cuando él y John Rodríguez (31) fueron empujados al azar el domingo 8 de marzo alrededor de las 11:30 a.m por un desconocido que huyó.

El anciano había sido trasladado de urgencia al Hospital New York-Presbyterian Weill Cornell en estado crítico, donde falleció el 17 de marzo. En tanto Rodríguez fue dado de alta. Su madre, Claudia Peña, comentó que su hijo no dudó en ayudar a Williams, salvando su vida antes de que pasara un tren por las vías.

Dos días después del incidente Bairon Hernández, hondureño de 34 años, fue arrestado bajo cargos de dos intentos de homicidio, que ahora se agravan a raíz de la muerte de Williams, destacó Daily News. Según la Policía de Nueva York, el médico forense oficializó que murió de múltiples lesiones contusas.

Williams, quien había superado un cáncer, llevaba una vida activa antes de sufrir el ataque y tomaba el Metro constantemente, relató su hija. Hernández se había declarado “no culpable” y ha permanecido detenido tras su comparecencia inicial ante el Tribunal Penal de Manhattan. Se espera que el lunes comparezca nuevamente para la lectura de cargos relacionados con las nuevas acusaciones en su contra.

Tras el arresto inicial de Hernández las autoridades federales renovaron sus críticas al alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul a raíz del estatus migratorio del hondureño, quien había sido deportado en cuatro ocasiones.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó a agencias del orden público no especificadas que detuvieran a Hernández cuando ya estaba encarcelado e imputado por agresión en relación con el incidente ocurrido en el Metro, según portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Bairon Posada (Hernández) es un delincuente reincidente, un extranjero ilegal de Honduras deportado cuatro veces, a quien nunca se le debería haber permitido transitar por nuestras calles ni causar daño a ciudadanos estadounidenses inocentes”, afirmó entonces Lauren Bis, subsecretaria adjunta del DHS. “El DHS insta a los políticos de Nueva York partidarios de las políticas de santuario a que acaten esta orden de detención del ICE y no liberen a este criminal atroz para que regrese a las comunidades neoyorquinas”.

La gobernación de Nueva York respondió de inmediato a esas críticas del DHS. “La gobernadora Hochul coincide en que este individuo nunca debería haber estado en nuestras calles; debe ser procesado y rendir cuentas con todo el rigor de la ley”, señaló un comunicado. “Si la administración Trump hubiera cumplido su promesa de perseguir a “lo peor de lo peor” en lugar de aterrorizar a las familias, habrían capturado a los criminales antes de que causaran daño a neoyorquinos inocentes”.

Temprano este mes, tras reunirse en Albany con Tom Homan -el llamado “zar fronterizo” de Trump-, la gobernadora de Nueva York afirmó que había utilizado la conversación para rechazar lo que considera un “exceso” de autoridad por parte de las autoridades federales. Pero también afirmó que le dejó claro a Homan que estaba de acuerdo con la administración Trump en ciertas áreas, incluyendo el deseo de que los inmigrantes sean deportados si son condenados por “delitos violentos” en Nueva York.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares: ICE vs ciudades santuario

Esta semana DHS acusó a Carlos Aguilar Reynoso, joven de 27 años originario de Guatemala, de la violación de una niña de cinco años en Long Island (NY).

En diciembre Huang Yisong, conductor de autobús con una licencia de Nueva York, fue acusado como sospechoso de un choque mortal en Tennessee. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Transporte (USDOT) anunciaron que Yisong un ciudadano chino con licencia de conducir comercial (CDL) de Nueva York que reprobó el examen de dominio del inglés que se le aplicó después del accidente múltiple del 9 de diciembre en Tennessee. El DHS indicó además que había ingresado sin documentos a Estados Unidos desde México en 2023.

En noviembre una pareja hispana fue entregada a ICE tras presuntamente robar en una tienda Target en Long Island (NY). El mes pasado el DHS detuvo en Nueva Jersey a Jesús Fabián López, “un delincuente extranjero de Honduras”, y lo acusó de cargos por drogas y conducir bajo los efectos del alcohol. Además la agencia dijo que en 2021 un juez había ordenado su deportación de Estados Unidos.

En octubre una inmigrante salvadoreña fue acusada de conducir sin licencia al atropellar fatalmente a un peatón de 45 años en Long Island (NY) y huir. En agosto Raúl Luna Pérez, inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

En julio Hugo Hernández Velázquez, identificado como líder de una red familiar mexicana de tráfico sexual internacional que golpeaba y obligaba a las víctimas a abortar, fue sentenciado a 188 meses de prisión (15 años) en un tribunal de Brooklyn (NYC) y luego será deportado. También ese mes ICE arrestó en Nueva Jersey a dos migrantes con condenas previas por delitos sexuales contra menores y que siguieron viviendo en EE.UU. sin permiso migratorio.

En mayo Félix Rojas, sospechoso de violar el cadáver de Jorge González en un tren del Metro de Nueva York durante 30 minutos y robar sus pertenencias, fue identificado un inmigrante indocumentado que cruzó a EE.UU. desde México al menos cinco veces.

En marzo de 2025 una joven ecuatoriana fue detenida por ICE después de que la policía la arrestara con una amiga por presuntamente robar en una tienda Victoria’s Secret en Long Island (NY). En febrero de ese año Jorge J. Ramos, residenciado en Queens, fue arrestado por el ICE y FBI bajo cargos de tráfico sexual en hoteles de Long Island y según las autoridades es un inmigrante indocumentado nativo de México.

A fines de 2024 Sebastián Zapeta, indocumentado de Guatemala, fue acusado de homicidio e incendio provocado por presuntamente prenderle fuego a una mujer sin hogar de 57 años que murió quemada dentro de un vagón del Metro en Brooklyn (NYC).