Carpintero gana premio de lotería gracias a un curioso lugar de parking

Ganar la lotería es un sueño para millones de personas en todo el mundo. La posibilidad de recibir una gran suma de dinero con un simple boleto es una tentación que lleva a muchos a participar regularmente en sorteos.

En el caso de Adrian Brennan, un carpintero galés de 69 años, el destino le tenía preparada una sorpresa en el momento menos esperado.

Brennan tiene la costumbre de comprar boletos de lotería de manera espontánea. “Lo hago por impulso”, declaró en una entrevista con el diario británico “Mirror”. Aunque jugaba con frecuencia, nunca había tenido un golpe de suerte significativo. Sin embargo, un pequeño cambio en su rutina diaria le otorgó el premio de su vida.

El hombre solía pasar frente a una tienda en Ferndale, una pequeña localidad en el condado de Rhondda Cynon Taff, Gales. A pesar de que el establecimiento vendía boletos de lotería, rara vez se detenía a comprar allí debido a la dificultad para encontrar un lugar de parking. Pero un día, al notar un espacio libre frente a la tienda, decidió aprovechar la oportunidad y compró su boleto del sorteo “Set For Life Lucky Dip”.

“El día antes del sorteo pasé por allí y vi un espacio, así que aparqué rápidamente y compré el billete”, explicó Brennan. Una vez en casa, guardó el boleto y se olvidó de él.

La noche siguiente, sin muchas expectativas, Brennan decidió revisar los números ganadores. En un principio, creyó haber ganado un premio equivalente a $12,000 dólares, lo que ya representaba una gran alegría. Sin embargo, para confirmar el resultado, llamó a su hija Stacey para que verificara los números.

Stacey, al principio incrédula, comprobó los resultados y descubrió la verdadera magnitud del premio: su padre recibiría $12,000 cada mes durante un año.

“Fue a comprobarlo por mí, diciendo que sí, pero que en realidad había ganado $12,000 libras cada mes durante un año”, relató Brennan. La noticia lo dejó atónito, pero su reacción fue tan sencilla como su personalidad. Celebró con una lata de cerveza, firmó el boleto y se fue a dormir.

Un premio para disfrutar de la vida

A la mañana siguiente, llamó a la Lotería Nacional de Reino Unido para confirmar su victoria y luego continuó con su rutina habitual. “Salí a hacer algunos trabajos, como cualquier otro día en realidad”, mencionó con naturalidad.

Con el premio asegurado, Brennan tiene claro en qué quiere gastarlo. Su prioridad es su familia, a quienes desea consentir con algunos caprichos. Además, planea cambiar de coche y dedicar más tiempo a su pasión por la carpintería. “Me encanta el hecho de que recibo una cantidad cada mes y puedo decidir qué hacer con ella. Quiero simplemente disfrutar más tiempo trabajando la madera en mi cobertizo”, comentó.

Brennan ha trabajado como carpintero durante más de 20 años y asegura que puede construir cualquier cosa con sus manos, desde ventanas hasta cerraduras. Aunque ahora tiene mayor estabilidad financiera, no planea jubilarse por completo. “Me encanta mantenerme activo. No creo que me retire del todo, pero esta victoria nos dará a mi familia y a mí muchas alegrías para disfrutar de algunas cosas más en la vida”, afirmó.

