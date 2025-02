Imelda Tuñón ve un rayo de esperanza en la disputa por su hijo y manda mensaje a Maribel Guardia

La disputa legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia por la custodia del pequeño José Julián acaba de sumar un nuevo capítulo con una importante resolución judicial.

Un juez de amparo otorgó una suspensión de oficio y de plano en contra de la Fiscalía General de Justicia y el DIF de la Ciudad de México, lo que significa un avance significativo para Garza Tuñón en su lucha por recuperar a su hijo, quien no ha podido ver desde el 21 de enero de este año.

Garza Tuñón, viuda del cantante Julián Figueroa, compartió la noticia con gran emoción, destacando que la resolución representa “un rayo de esperanza y credibilidad en el Sistema de Justicia”.

“Después de semanas de angustia, desesperación y tristeza, por no poder ver a mi hijo Jose Julián, desde el 21 de enero de 2025, por fin veo un rayo de esperanza y credibilidad en nuestro Sistema de Justicia“, expresó.

En su mensaje, Imelda sostuvo que las autoridades involucradas en el caso han estado “coludidas en la desaparición forzada de su hijo”. La madre también hizo énfasis en que el juez designó a un representante especial para José Julián, con el objetivo de salvaguardar sus derechos y evitar que se lleve a cabo una representación “deficiente y dolosa” en contra del pequeño.

Imelda, de 28 años, también envió un mensaje directo a su exsuegra Maribel Guardia, a quien le pidió detener la disputa legal.

“Maribel, lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo; pero ahora, me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo, y te pido de madre a madre que te detengas“, expresó.

Por su parte, Guardia, de 65 años, reaccionó a estas declaraciones desmintiendo que el niño esté desaparecido y aclarando que los amparos mencionados aún no han sido resueltos.

“Todos sabemos que el menor se encuentra en un lugar definido por la autoridad y en ningún momento ha estado desaparecido“, afirmó la costarricense en un comunicado.

Asimismo, reiteró su respeto al proceso judicial y pidió a la gente no incitar el odio en redes sociales.

“Es necesario esperar a que tanto el DIF como la Fiscalía contesten, para que posteriormente el Juez de Amparo emita su resolución“, aseveró.

Los próximos días y semanas serán importantes para determinar cómo se desarrollará este proceso y si Imelda finalmente podrá reunirse con su hijo.

