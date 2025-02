Stephano Carrillo espera alcanzar el éxito de Santiago Giménez

El futbolista mexicano Stephano Carrillo llegó a los Países Bajos para formar parte del Feyenoord con el firme objetivo de alcanzar los mismos logros que registró su compatriota Santiago Giménez con el equipo de Rotterdam y así poder convertirse en todo un referente dentro del balompié europeo.

Estas declaraciones las realizó el antiguo jugador de Santos Laguna de la Liga MX a los medios de comunicación resaltando el gran papel que tuvo el ‘Bebote’ a lo largo de su estaría en el Feyenoord; asimismo el artillero sostuvo que lo respeta completamente por haber firmado un acuerdo con el AC Milan de Italia y espera recibir algunos consejos de él para poder brillar en la Eredivisie.

“Claro (Santi Gimenez), respeto mucho lo que hizo allá, dejó una gran huella, me abre el camino, se lo agradezco y espero hacer mínimo lo que él hizo y voy con la ilusión de que quiero hacer más grande la carrera que hizo allá. Es algo complicado, pero vamos con esa meta porque hay que pensar en grande siempre. Espero verlo pronto, quisiera que me diera sus consejos, algo en que me pueda ayudar”, expresó Carrillo.

Para finalizar el delantero mexicano también resaltó que está pudiendo cumplir uno de los sueños que tenía de niño al estar en un equipo de Europa; asimismo resaltó que el antiguo directivo del Tri, Dennis Te Kloese, fue una pieza clave para poder llegar a un acuerdo con el Feyenoord.

“No había algo concreto al principio y no podía dormir en las noches porque era un sueño que tengo el irme a Europa, pero se concretó y estoy muy ilusionado de verdad. Influyó bastante (Te Kloese), me veía en selecciones menores y agradecerle el apoyo, fue parte fundamental y ya está, lo veremos en Rotterdam”, concluyó el jugador en sus declaraciones.

