Ramón Juárez revela su deseo de volver a la selección mexicana y jugar en Europa

El futbolista y defensor de las Águilas del Club América, Ramón Juárez, se ha convertido rápidamente en uno de los mejores jugadores de su posición en toda la Liga MX tras ayudar al equipo a conquistar el tricampeonato del balompié azteca y por este motivo está enfocado en cumplir varios objetivos para este año que le permitan poder llegar a nuevos horizontes para así demostrar todo lo que vale dentro del terreno de juego.

En declaraciones ofrecidas para Mediotiempo el jugador destacó que su mayor aspiración es poder ser una figura titular dentro de la selección mexicana bajo las órdenes de Javier Aguirre; al mismo tiempo aspira en poder dar el salto al balompié de Europa al firmar un contrato con cualquier equipo interesado en hacerse con sus servicios.

“La verdad es que siempre me planteo objetivos, lo dije hace un tiempo, quiero estar en las siguientes convocatorias, es un sueño que tengo, trato de dar lo mejor de mí, ya lo demás lo dejo en manos de Dios, tengo la ilusión de seguir con la camiseta de la Selección”, manifestó el jugador en sus declaraciones.

Estas palabras surgen luego de la visita que realizó el Vasco Aguirre en el entrenamiento del Club América para ver las cualidades físicas de cada uno de los miembrosdel equipo y así tenerlos presentes para poder ser convocados a la selección mexicana de cara al Mundial de 2026 y especialmente para la Nations League de la Concacaf que será su más cercano torneo.

“La verdad sí tengo esa ilusión de poder seguir vistiendo la camiseta de la Selección. Sí, la verdad que es importante el acercamiento de venir a los entrenamientos, ver el día a día de lo que es para nosotros, la realidad es que importante y fundamental, la realidad es que el profe Aguirre me ha transmitido mucha confianza lo poco o mucho que he platicado con él, agradecido por la oportunidad de ir a la Selección mayor, tratando de hacer buen las cosas para hacerme de un lugar en las próximas convocatorias”, resaltó.

Para finalizar, Ramón Juárez reconoció que ya alcanzó todos los objetivos que se fijó con las Águilas del Club América y por este motivo está abierto a buscar nuevas posibilidades en el viejo continente para poder vivir la experiencia de formar parte de el mejor fútbol del planeta.

“Lo primero es una realidad, me costó mucho llegar a donde hoy estoy, lo decía la otra vez, viví momentos muy complicados que solamente uno lo sabe, es difícil que otros lo sepan, fueron momentos complicados que me hicieron valorar lo que tengo y el sueño que estoy viviendo, esto es hermoso, trato de disfrutarlo al máximo, en el momento en que haya una oferta en concreto, se verá, trabajo así, me manejo así, me centro en lo tangible, si hay una posible salida al futbol europeo, se verá, siempre con la ilusión de jugar en Europa”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Chicharito Hernández se reencontró con el gol tras casi un año de sequía

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este jueves 13 de febrero

–Neymar sufrió primera derrota en Brasil a manos del Corinthians de Memphis Depay