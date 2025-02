Telasco Segovia sobre Messi: “Es una locura tenerlo como compañero”

El Inter Miami en una apuesta por el futuro compró la ficha del joven mediocampista venezolano Telasco Segovia. Quien con solo 21 años llega al club del sur de la Florida en una transacción por $2,6 millones de dólares y cuatro años de contrato.

Segovia será ahora compañero de Lionel Messi, de quien espera aprender todo lo posible de la gran experiencia del campeón del mundo en 2022. Y es que el joven venezolano aún parece estar en shock por tener al astro argentino en el mismo equipo.

Así lo dejó saber en una entrevista que le realizó al Diario Olé de Argentina. Y en la cual Segovia dio algunos detalles de cómo se siente tener a Messi para compartir vestuario.

“Para mí es el mejor jugador del mundo. Desde que soy chico lo veo jugando y estoy muy feliz de estar acá, de tener al mejor jugador del mundo en mi equipo”, inició Telasco sobre lo que opina de Messi como futbolista.

“La primera vez que lo vi fue llegando al entreno y ya lo había visto porque me había cruzado con él en Venezuela-Argentina. Para mí es una locura tenerlo de compañero, porque para mí es el mejor jugador del mundo y es una gran persona“, enfatizó sobre la primera vez que vio al argentino.

Por otra parte el joven venezolano también cuenta sobre la gran armonía que hay en el vestuario del Inter Miami. De cómo se habla más español que inglés y las invitaciones de Messi y Suárez a unirse para tomar mate.

“Siempre me dicen que me arrime para tomarme unos mates. Y nada, son muy buenas personas. Muy feliz de estar acá también con mucha gente argentina que me cae súper bien. Como hablamos español todos, nos entendemos”, soltó.

Telasco podría tener su debut con el Inter Miami este 14 de febrero en el último amistoso del equipo antes de arrancar la temporada ante el Orlando City.

Segovia parece que tendrá un rol importante en el equipo de las Garzas. Pues afirmó que su entrenador Javier Mascherano ya le dio algunas indicaciones de cómo se debe mover en la cancha.

“Me pide que me cierre, que juegue por dentro con Messi, con Busi, que nos juntemos ahí y después ir al espacio”, reveló Telasco sobre lo que busca Mascherano de él en el campo.

Sigue leyendo:

Inter Miami se enfrentará a tres mexicanos en nuevo formato de la Leagues Cup

Javier Mascherano sobre Cristiano Ronaldo: “Eso es lo que él cree, yo no”

Messi protagoniza anuncio post Super Bowl para la MLS