Adame y Lupillo protagonizan terrible pelea, orquestada, en La Casa de los Famosos All-Stars

Alfredo Adame y Lupillo Rivera protagonizaron una pelea contunde frente a las cámaras de La Casa de los Famosos All-Stars. La pelea no fue real, fue totalmente orquestada por Nacho Casano junto a Caramelo mientras los cuatro vivían la prueba del presupuesto. La casa entera se conmocionó cuando se llevó acabo este enfrentamiento, sin embargo para el público fue el mejor momento de lo que va de temporada. Y es que después de semana y media de juego, este reality no termina de despuntar.

Así se juega en La Casa de los Famosos All-Stars durante toda la semana

En términos de honestidad, Maripily Rivera dejó “la vara muy alta”, porque a estas alturas durante la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, en ese show ya había pasado de todo. Leslie Gallardo ya había protagonizado una terrible pelea en contra de Thalí García, orquestada por Bebeshita y Gregorio Pernía ya había dinamitado la casa con la separación de cuartos cuando aseguró que tierra iría por fuego. Los roces entre Thalí y Maripily ya habían empezado y sólo iban de mal en peor.

Mientras que en esta casa han habido solo dos peleas, una de ellas ya fue solventada porque tanto Aleska Génesis como Laura Bozzo han firmado un “tratado de paz” con Alfredo Adame. El pleito con Paulo Quevedo también ha quedado rezagado, porque al final del día él y el actor mexicano simplemente no se dirigen la palabra, a menos que sea necesario.

En términos de contenido, los habitantes que se hicieron famosos por propiciarlo en sus temporadas están completamente desmotivados, es decir, ninguno entró a crear o generar momentos ni de entretención ni de conflicto. Todos, básicamente todos, están simplemente disfrutando de estar dentro de la casa, casi que viviendo unas vacaciones pagadas y televisadas.

Todo lo anterior ha hecho que el público viva con gran desapego el 24/7 en donde muchos se pasan el día comentando que “la casa anterior estuvo mejor” o que incluso la edición de Colombia presenta mejores momentos que esta de Telemundo.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars aquí:

· Laura Bozzo desveló el pacto entre habitantes de cuartos distintos

· Aleyda Ortiz no cree la versión de Aleska Génesis sobre la ruptura con Clovis Nienow

· Nominados en La Casa de los Famosos All-Stars hoy 13 de febrero