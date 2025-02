Deschamps: Zidane es el “candidato natural” para dirigir a la selección de Francia

El actual seleccionador de Francia, Didier Deschamps, considera que Zinedine Zidane sería el candidato más adecuado para reemplazarlo cuando deje el cargo tras el Mundial de 2026. En una entrevista concedida a L’Équipe, Le Figaro y Le Parisien, el entrenador de 56 años reafirmó su decisión de poner fin a su ciclo con les bleus, aunque dejó claro que su retiro del banquillo francés no significa que se aleje definitivamente del fútbol.

Deschamps enfatizó que aún no tiene planes concretos sobre su futuro y que dependerá de las oportunidades que se le presenten una vez finalice su contrato con la Federación Francesa de Fútbol (FFF). “No me jubilo, dejo algo que ha sido maravilloso durante muchos años, pero no, no voy a jubilarme”, aseguró.

Zidane, el candidato natural para dirigir a Francia

Desde hace tiempo, Zidane ha sido vinculado con la selección francesa, y Deschamps no dudó en reconocer que su excompañero de la generación campeona del mundo en 1998 es una opción lógica para tomar el mando del equipo. “‘Zizou’ es un muy buen candidato, natural (para el banquillo de los ‘bleus’) y añadiría que esperado. Después, no sé si tendrá ganas”, señaló.

El actual seleccionador mencionó que mantiene una relación de respeto con Zidane y que se vieron por última vez en el verano de 2023, con la intención de volver a encontrarse este año. No obstante, recordó que la decisión final sobre su sucesor recaerá en el presidente de la FFF, Philippe Diallo. “Será su decisión y la del presidente”, afirmó.

Por su parte, Diallo ya ha dejado claro que la elección del próximo entrenador de Francia se realizará después del Mundial de 2026, por lo que Zidane deberá esperar si quiere asumir el cargo.

Deschamps, quien ha dirigido a la selección francesa desde 2012, tiene claro que la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá marcará el cierre de su ciclo. “Todas las cosas tienen un final. Y la selección francesa es algo muy bueno, porque representa 25 años de mi vida profesional. Cuando acumulo mis dos vidas, son muchos años”, explicó.

Sigue leyendo:

–Cristiano Ronaldo único atleta en superar los $200 millones de dólares en ganancias en 2024

–Leyendas del FC Barcelona y Real Madrid jugarán en Toluca el 13 de abril

–“No estamos ante un consentimiento, estamos ante un sometimiento”, dice defensa de Jenni Hermoso