Leyendas del FC Barcelona y Real Madrid jugarán en Toluca el 13 de abril

El estadio Nemesio Diez, de Toluca, será sede el 13 de abril de un partido entre equipos de leyendas del Real Madrid y del Barcelona, informaron este jueves las empresas Never Say Never y Stoneweg Group.

El encuentro entre los dos gigantes de la liga española se disputará en el estadio Nemesio Diez, de Toluca, ciudad que tiene una altitud de 2.660 metros sobre el nivel del mar.

Un Barça-Madrid es siempre un gran partido sea en juveniles, a nivel profesional o aunque se enfrenten las viejas glorias de ambos clubs.

“Por primera vez, los fanáticos en México tendrán la oportunidad de vivir un evento memorable para toda la familia, despertando la rivalidad que ha marcado generaciones de aficionados al fútbol de las últimas décadas”, dijeron los organizadores en un comunicado difundido a los medios de comunicación.

Los Barça Legends ya ganaron al Real Madrid Leyendas en los Clásicos del 28 de noviembre en Doha (2-2, 4-2 p.) y del 15 de diciembre en Tokio (2-1).

Y también se impusieron 2-5 en un Clásico ‘no oficial’, como FC Barcelona héroes y una camiseta azulgrana y un escudo distinto, disputado el 20 de diciembre en Hong Kong.

Grandes figuras dirán presentes en México

La novedad de esta convocatoria del Barça para el pulso de México es la del centrocampista neerlandés Phillip Cocu quien por primera vez vestirá la camiseta de los Barça Legends.

Además del excapitán azulgrana también destaca la presencia de Andrés Iniesta, quien disputará el segundo partido a las órdenes de Albert Ferrer, técnico culé, tras el choque jugado en Tokio (Japón) el pasado mes de diciembre.

Carles Puyol, Rivaldo, Rafa Márquez y Javier Saviola también han confirmado su presencia aparte de Jesús Angoy, Fernando Navarro, Roberto Trashorras, Sergi Barjuan, Nolito y Frank de Boer.

Por parte del Real Madrid, la organización que corre a cargo de las empresas Never Say Never y Stoneweg Group ha informado de la presencia segura de Marcelo, Guti, Iker Casillas y Figo.

