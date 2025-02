Kadarius Toney, excampeón de la NFL, arrestado por estrangular a una mujer

Kadarius Toney, exreceptor de los Kansas City Chiefs y dos veces campeón del Super Bowl, fue arrestado en Georgia por presuntamente haber estrangulado a una mujer, según información revelada por TMZ Sports.

El incidente ocurrió el 14 de enero, cuando, según los documentos policiales, Toney puso sus manos alrededor del cuello de la víctima, aplicando presión con la suficiente fuerza como para impedirle respirar. Además, el receptor habría arrebatado el teléfono de la mujer para evitar que llamara a emergencias. Como resultado, fue acusado de agresión agravada por estrangulamiento y obstrucción de llamadas al 911.

Las autoridades del condado de Douglasville, Georgia, detuvieron al jugador el pasado 6 de febrero. Sin embargo, al día siguiente, Toney salió en libertad tras pagar una fianza de 25 mil dólares por cada uno de los cargos presentados en su contra.

Una carrera marcada por altibajos

Seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL 2021 por los New York Giants, Toney no logró consolidarse en el equipo y fue traspasado a los Kansas City Chiefs en 2022. Con la franquicia liderada por Patrick Mahomes, el receptor consiguió dos títulos consecutivos de Super Bowl, aunque su desempeño no fue consistente.

En 2024, tras la decisión de los Chiefs de no ejercer la opción de quinto año en su contrato de novato, Toney se unió al equipo de prácticas de los Cleveland Browns. Fue ascendido al roster activo el 7 de diciembre, pero solo unos días después, durante la Semana 14 frente a los Pittsburgh Steelers, cometió un error en una devolución de despeje y fue sancionado con una penalización de 15 yardas por conducta antideportiva. Esto llevó a que la franquicia decidiera cortarlo el 10 de diciembre, dejándolo sin equipo desde entonces.

Sigue leyendo:

–New York Jets se separa de Aaron Rodgers: “Nos moveremos en una dirección diferente”

–La modesta vida del MVP: Jalen Hurts vive en un apartamento alquilado por $2,000 dólares

–Halftime show del Super Bowl LIX superó histórica presentación de Michael Jackson en 1993