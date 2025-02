Oficiales de ICE usaron bombas lacrimógenas para detener a indocumentado en Texas

Un fuerte operativo del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a un inmigrante indocumentado en San Antonio, Texas, desató conmoción luego de que agentes usaron gases lacrimógenos en una vivienda donde había mujeres y niños.

La detención de Juan Ramón Hernández Limón, de 28 años, ocurrió tras más de seis horas de tensión, según un reportaje de Telemundo.

El despliegue policial, registrado en videos por vecinos, mostró a oficiales exigiendo a Hernández que saliera. “Era como si estuviésemos en medio de una guerra. Yo decía: ¿qué está pasando?”, relató a la cadena de noticias su esposa, quien se encontraba dentro de la vivienda con su hija de 1 año.

Las imágenes muestran cómo la casa fue rodeada por agentes mientras el humo cubría el lugar.

“Se miraba humo y cuando ellos abrieron las puertas y salieron, venían tosiendo porque se venían como ahogando”, describió un vecino que grabó la escena.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el operativo se intensificó porque Hernández intentó evadir su arresto en múltiples ocasiones. No obstante, su esposa aseguró que él no obedeció porque las autoridades no mostraron una orden judicial.

“Cuando lo empezaron a llamar, yo salí con la niña y les decía que si ellos tenían una orden. Aquí la tenemos y yo les decía: muéstrenla, pásenmela por la puerta, pero en realidad se contradecían, unos decían que la tenían, otros decían que la estaban pidiendo”, declaró la mujer.

A pesar de la espera y las peticiones de la familia, los agentes continuaron lanzando gases. “Cuando estábamos tomando la iniciativa de salir, ellos no pararon y no dejaron de aventar cosas”, denunció la esposa de Hernández.

Más de seis horas después del inicio del operativo, el indocumentado salió de la casa con su hija en brazos y fue arrestado. Según las autoridades, citadas por Telemundo, el hombre, quien fue beneficiario de DACA, tenía antecedentes por posesión de un arma y había reingresado irregularmente al país en 2021.

