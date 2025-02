Es beneficiaria de DACA y planea autodeportarse: “Temo que suceda algo horrible”

Quebec Vásquez, una beneficiaria de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), se enfrenta a la dolorosa decisión de regresar a un país que no conoce, junto a su pareja e hijas, debido a la creciente incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos.

A pesar de que ella y su pareja cuentan el programa, que les permite vivir y trabajar en el país de manera legal, el miedo a perder ese estatus y a ser separados de sus hijas ha llevado a la familia a considerar medidas extremas.

“Estamos organizando el plan para regresar solos a un país al cual no conocemos, no tenemos familiares, pero sentimos que el riesgo que corremos de perder a nuestras niñas, ser separados de nuestras niñas, es muy alto”, confesó Quebec en una entrevista con Telemundo.

Aunque DACA les ofrece un respiro, Quebec expresó que la incertidumbre sobre el futuro de este programa bajo el gobierno actual y la posibilidad de cambios en la política migratoria la hacen sentir que su situación es insostenible.

“Mi pareja y yo tenemos DACA, pero aunque tenemos eso, de todas maneras sentimos mucho miedo, que no se vaya a respetar el estatus de DACA, que suceda algo horrible”, señaló.

El proceso de autodeportación y la falta de documentos

La familia enfrenta dificultades adicionales debido a la falta de documentos de identidad y pasaportes.

“Yo no tengo ningún tipo de identificación del país donde nací, es muy complicado planear moverse de los Estados Unidos a otro país. Mis hijas ni siquiera tienen pasaportes”, explicó.

La situación es aún más difícil para ella, ya que, con DACA, no tiene permitido viajar fuera del país, lo que complica aún más los trámites necesarios para regresar a México, su país natal.

A pesar de los obstáculos, Quebec logró contactar al consulado mexicano en Miami, donde recibió apoyo para gestionar los documentos necesarios para su regreso.

“Pude contactar a alguien en el consulado mexicano de Miami, me ayudaron, me dijeron la información, los documentos que iba a necesitar para poder tramitar el pasaporte y una identificación. Ellos me han dado mucha información sobre cómo hacer el proceso”, detalló.

Regresar a un país desconocido

Sin embargo, el miedo al desconocido y la incertidumbre sobre lo que les espera en México la angustian profundamente.

“No conozco absolutamente nada de México. Hay mucha gente apoyándonos, ofreciendo recursos, diciendo que nos fuéramos a Canadá en lugar de México. Pero siento que hace más sentido regresar al país donde nací y donde no voy a vivir con miedo”, expresó.

Quebec Vásquez, que llegó a Estados Unidos a los 7 años, admite no tener idea de cómo funcionan los sistemas educativos y sociales en México.

La familia se encuentra en una situación emocionalmente devastadora.

“Me pone muy triste, hay momentos donde quiero llorar, pero por mis hijas tengo que ser positiva y tengo que ser fuerte”, comentó.

A pesar de las circunstancias, aseguró que no se siente molesta, sino triste por tener que tomar una decisión tan difícil. “Este es un país que es mi hogar, es mi casa, donde crecí y es muy triste tener que sentirme acorralada al punto de irme de mi hogar”.

