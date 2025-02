Oussama Idrissi cuenta los motivos por los que no fichó con el Club América

El delantero neerlandés y naturalizado marroquí, Oussama Idrissi, se convirtió en una de las principales aspiraciones para la hinchada de las Águilas del Club América durante varios meses debido a los fuertes rumores que afirmaban su contratación para esta temporada de la Liga MX; a pesar de esto todo se cayó rápidamente hasta el punto de quedar sin opciones dentro del cuadro de Coapa.

Durante una entrevista ofrecida para ESPN, el jugador decidió contar los detalles sobre lo que causó la cancelación de este acuerdo que lo iba a convertir en atacante del tricampeón del balompié azteca.

“Hubo una negociación hace unos meses con América, pero al final cuando hay un fichaje, hay tres participantes, en este caso Pachuca, además del equipo que quiere comprar (América) y el jugador y todos tienen que estar bien, todos tienen que estar felices para llegar a un acuerdo y eso al final no pasó”, detalló el jugador de los Tuzos del Pachuca.

De igual manera Idrissi sostuvo que no le gusta pensar en el pasado debido a que eso siempre termina afectando el nivel competitivo de los atletas y por este motivo se mostró plenamente enfocado en seguir defendiendo los colores del Pachuca para intentar conquistar el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

“Creo que hay muchas historias que salen, algunos son rumores y algunos otros son verdad, pero la realidad es que soy jugador del Pachuca y a mí no me gusta hablar del pasado, era un momento donde yo tuve la oportunidad para irme, pero al final siempre he estado al 100% para servir a mi equipo el Pachuca y lo voy a hacer hasta el último día que sea jugador de los Tuzos”, agregó en sus declaraciones.

Para finalizar, el jugador nacido en Países Bajos relató que espera poder mantenerse dentro del equipo hasta que finalice el Mundial de Clubes al ser una muy importante ventana para poder demostrar todas sus cualidades en el terreno de juego.

“No sé qué va a pasar en el futuro, pero como jugadores vivimos partido a partido, ya sé que faltan muchos partidos para entrar a la Liguilla y para competir con mis compañeros por algo de verdad y después también tenemos el Mundial de Clubes, entonces para mí los próximos cuatro o cinco meses son muy interesantes, ya veremos qué sucede”, concluyó.

