El jugador que tiene el récord de la tarjeta roja más rápida del fútbol por lenguaje inapropiado

En un partido de la liga amateur de Cross Farm, en Inglaterra, se produjo la expulsión más rápida en la historia del fútbol. A solo dos segundos del inicio del encuentro entre el Cross Farm y el Taunton East Reach Wanderers en el año 2000, el árbitro mostró la tarjeta roja directa a Lee Todd por lenguaje inapropiado.

Según reseñó EFE, el incidente ocurrió cuando el colegiado hizo sonar su silbato para dar inicio al juego. Todd, sorprendido por el fuerte sonido, exclamó: “Fuck me, that was loud” (“Joder, eso ha sido fuerte”), lo que le costó la inmediata expulsión.

El propio Todd defendió su reacción, asegurando que no tenía la intención de insultar a nadie. “No estaba insultando al árbitro ni a nadie. Solo dije algo para mí mismo. Casi me arranca la oreja. El fútbol es un deporte de hombres y los jugadores insultan todo el tiempo”, declaró al diario británico The Times en ese entonces.

A pesar de la expulsión, el Cross Farm logró imponerse con un contundente 11-2. Todd recibió una multa de 27 libras y fue suspendido por 35 días.

Este caso ha vuelto a ser tema de discusión después de la reciente expulsión de Jude Bellingham en el partido entre el Real Madrid y Osasuna en El Sadar. El mediocampista inglés fue sancionado por decir “fuck off”, una expresión cuyo significado varía según el contexto.

En la Premier League, esta frase es común entre los jugadores y rara vez se sanciona. Incluso Cristiano Ronaldo, en una entrevista con El Chiringuito, señaló que “es habitual en Inglaterra y no se suele castigar”, a diferencia de España, donde los árbitros son más estrictos.

El reglamento de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) establece que el uso de lenguaje inapropiado puede derivar en una expulsión, sanciones económicas e incluso la obligación de asistir a cursos educativos. Recientemente, el técnico del Liverpool, Arne Slot, fue expulsado por “lenguaje abusivo y/o comportamiento abusivo” tras un partido contra el Everton, lo que podría acarrearle una sanción de varios encuentros.

