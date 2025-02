Los mejores productos de 2025: Product of the Year USA anuncia a sus ganadores

Product of the Year USA, el programa de premios votado por los consumidores más grande del país dedicado a reconocer la innovación de productos, anunció a los ganadores de los premios 2025.

Estos productos ganadores, que abarcan 42 categorías diferentes, fueron seleccionados en función de las opiniones de 40,000 compradores estadounidenses a través de un estudio nacional realizado por Kantar, una firma de investigación líder a nivel mundial.

El sello Producto del Año, que ya lleva 17 años en Estados Unidos y más de 30 en todo el mundo, se ha convertido en un referente de confianza para los consumidores, ayudándolos a identificar los mejores productos nuevos disponibles en tiendas y en línea.

Desde la calidad y la innovación hasta el diseño y la funcionalidad, estos productos destacados se han ganado con orgullo el respaldo de decenas de miles de compradores. Para las marcas, este prestigioso reconocimiento ofrece una ventaja única, ya que genera conciencia de marca y credibilidad dentro de sus respectivas categorías.

“Los ganadores del Producto del Año 2025 representan la cumbre de la innovación y muestran cómo las marcas están abordando las necesidades cambiantes de los compradores actuales”, afirmó Mike Nolan, director ejecutivo global de Product of the Year Management.

“En un panorama minorista cada vez más dinámico, nuestros ganadores no solo se distinguen por su innovación, sino que también generan confianza entre los consumidores. El sello Producto del Año sirve como sello de calidad y como herramienta que eleva estos productos por encima de la competencia”, agregó Nolan.

Desde alimentos y bebidas, cuidado personal, artículos esenciales para el hogar, cuidado de mascotas y más, los 42 ganadores del Premio al Producto del Año 2025 incluyen:

Guarnición de panadería: Mini panecillos de Texas Roadhouse – T. Marzetti

Snack más saludable: Chips de queso Savoritz exclusivos de ALDI – ALDI Inc.

Belleza: Schwarzkopf Keratin Root Color & Thicking Spray – Henkel

Gel de baño: Gel de baño Dial Healthy Hydration – Henkel

Desayuno: Desayuno con verduras al horno | Papas horneadas para el desayuno – Veggies Made Great

Cuidado del automóvil: Valvoline Restore & Protect – Valvoline

Cuidado de gatos: Sistema de control de caja de arena inteligente Petivity (desarrollado por Purina) – Petivity

Comida para gatos: SHEBA Gravy Indulgence – Mars, Inc.

Queso: Sabores favoritos de Organic Valley Cheddar picante – Organic Valley

Café: Mezcla de café con leche instantáneo saborizado Folgers Coffee – The JM Smucker Company

Comida preparada: Tacitas de arroz instantáneas – Riviana Foods Inc.

Tos y resfriado: Alivio para la tos MUCINEX InstaSoothe – Reckitt

Postre: Masa de galleta premium especialmente seleccionada exclusiva de ALDI – ALDI Inc.

Bocadillos con salsa: Salsas batidas Castello – Queso Castello

Comida para perros: Supreme Source Premium Mix-Ins – American Pet Nutrition

Golosinas para perros: Supreme Source Savory Jerky Cuts – American Pet Nutrition

Plato principal congelado: Nuggets de pollo Kirkwood exclusivos de ALDI – ALDI Inc.

Snack de frutas: Frutas secas congeladas cubiertas con chocolate Simply Nature, exclusivas de ALDI – ALDI Inc.

Sin gluten: Panadería de Nueva York Tostada texana sin gluten – T. Marzetti

Bebidas saludables: Refrescos prebióticos Summit Popz exclusivos de ALDI – ALDI Inc.

Soluciones para el hogar: TAMKO StormFighter FLEX – TAMKO Building Products LLC.

Elementos esenciales para la limpieza del hogar: The Pink Stuff, la pasta limpiadora milagrosa – GSD Distribution LLC.

Alivio inmediato: PBZ de venta libre – Kingsway Pharmaceuticals

Inmunidad: Tabletas efervescentes AIRBORNE – Reckitt

Repelente de insectos: Spray Clean Feel de OFF! – SC Johnson

Lavandería: Ropa deportiva Persil – Henkel

Colchón: Colchón híbrido Puffy Lux – Puffy LLC.

Ingrediente de comida: Chips de pepinillos Park Street Deli exclusivos de ALDI – ALDI Inc.

Limpiador multiusos: PINALEN Luxury Scents – AIEn USA , LLC.

Descongestionante nasal: MUCINEX 2 en 1 Spray nasal salino – Reckitt

Vida al aire libre: BIC EZ LOAD – BIC

Bálsamo analgésico: Biofreeze Dry Stick – Reckitt

Toalla de papel: Toallas de papel Brawny de 3 capas – Georgia -Pacific

Control de plagas: Trampa para insectos voladores Hot Shot – Spectrum Brands

Salud de las mascotas: NaturVet Probióticos y Enzimas Avanzadas – NaturVet

Mariscos: Patas de cangrejo de las nieves especialmente seleccionadas y exclusivas de ALDI – ALDI Inc.

Licores: Whisky americano de pura malta: Bulleit Frontier Whiskey

Limpiador de superficies: Espuma Windex Fast Shine – SC Johnson

Cocina sustentable: Compost Genie – Compost Genie

Snack dulce: Nutella B-Ready – Ferrero

VMS: Natural Vitality CALM – Productos de salud de Piping Rock

Vino: Vino rosado brut espumoso especialmente seleccionado, exclusivo de ALDI – ALDI Inc.

