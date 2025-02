Gervonta Davis revela sus motivos para no pelear en Arabia Saudita

El boxeador estadounidense Gervonta Davis decidió contar todos los detalles sobre el motivo por el que no ha aceptado la propuesta del jeque Turki Al-Alshikh para poder formar parte de una cartelera boxística en Arabia Saudita a pesar de la gran popularidad que han registrado estos enfrentamientos en los últimos años.

Durante una entrevista ofrecida para el podcast ‘A Safe Place Podcast’, el peleador aseguró que recibió una primera oferta para poder tener un combate en dicho país; a pesar de esto la terminó rechazando debido a que no le pareció justa y le generó desconfianza el trato que podría recibir fuera de su país.

“No es que no quiera, pero me hicieron un mal acercamiento desde la primera vez. Dijeron que pelearía contra Devin y luego dijeron que Devin era su elegido, así que pensé: ‘Si Devin es su elegido, ahora me tienen que pagar extra porque ya sé a lo que voy. Si no lo noqueo, ustedes le van a dar la pelea a él’“, expresó Gervonta al recordar que la primera oferta de combate era contra Devin Haney.

Tank Davis también sostuvo que estableció algunas condiciones específicas para poder ser llevado hasta Arabia Saudita y así poder tener el combate del que tanto esperan.

“Por eso dije: ‘Oh sí, ya veo lo que está pasando. Así que ahora denme dos, tres o cuatro Ferraris. Si no, no tiene sentido que vaya allá, porque ustedes tienen el dinero para hacerlo”, manifestó en sus declaraciones.

“Todavía es todo amor y respeto. Pero ellos no pueden simplemente entrar en el juego y tirar dinero sin conocer el boxeo”, concluyó el campeón ligero de la Asosiación Mundial de Boxeo (AMB) al afirmar que no tiene problemas de dinero para verse urgido en pelear en Arabia Saudita.

