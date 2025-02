Guardiola pesimista ante Real Madrid: “Tenemos un 1% de opciones de ganar en el Bernabéu”

El DT español Pep Guardiola no tiene ningún tipo de confianza en que el Manchester City pueda ganar el miércoles al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, después que la semana pasada sufriera una remontada 2-3 en el Etihad Stadium por parte del equipo blanco en partido de Champions League.

Guardiola que atesora cuatro ligas consecutivas y fue el artífice de la primera y única Champions de la historia del Manchester City, está cuestionado en Inglaterra por su mala temporada pese a cambiar el rumbo del torneo inglés con su fútbol, que todos querían replicar por su excelencia.

Sin embargo, la goleada contra el Newcastle (4-0), rival directo en la Premier en la pelea por los puestos europeos, permite pensar en positivo de cara a la vital vuelta del play-off de la Champions League en el Santiago Bernabéu.

Siempre es más fácil encarar un partido trascendental tras un buen triunfo, pero Guardiola no mostró su cara más optimista en la rueda de prensa. “Claro que esta victoria (contra el Newcastle) nos ayuda, pero escucha. El margen para ganar en el Bernabéu es muy pequeño. No sé si llegamos al uno por ciento… Quizás será menor. Si le preguntas a la gente antes del partido, todo el mundo sabe a quién le toca pasar”, declaró.

“Será mínimo, pero en la medida en que tengas posibilidades, lo intentaremos, eso seguro, ¿sabes? La oportunidad es mínima porque el resultado no fue bueno — hace cinco minutos, con 2-1, sería diferente. Pero con 2-3, la oportunidad es menor, pero en la medida en que tengas una oportunidad, vamos a aprovecharla, y veremos qué pasa”, explicó el entrenador.

Pep Guardiola pasa por un mal momento con el Manchester City. Crédito: AP

Mala temporada de Guardiola con el City

El City ha vivido su peor temporada desde que Guardiola se hizo cargo del equipo en 2016, perdiendo 12 partidos en todas las competiciones y quedando atrás en la lucha por ganar el título a mitad de temporada

Y el entrenador del City admite que, aunque esta temporada ha sido enormemente decepcionante, la victoria por 4-0 en casa del sábado ante el Newcastle podría suponer un trampolín para la recuperación de cara a las últimas semanas de la campaña.

“Escucha, hay muchos, muchos partidos en los que no jugamos al nivel que jugamos, y al final, lo perdimos”, dijo Guardiola.

“Y no fueron sólo los tres puntos, es cómo nos está afectando mentalmente para el próximo partido. Ha pasado muchas veces. Esta temporada, la realidad es que hemos estado a kilómetros, a kilómetros de distancia”.

Pep Guardiola durante un partido entre el Manchester City y el Everton. Crédito: PETER POWELL | EFE

Destacó la profundidad del banquillo

Guardiola aprovechó el buen partido del central uzbeko, no dudó en defenderlo públicamente: “Es muy fuerte en el uno contra uno y parece que le pitan faltas que no señalan a otros defensas con más prestigio. No fue fácil que llegara en la primera jornada contra el Chelsea, lo que pasó en los primers minutos, no es fácil venir aquí desde Uzbekistán o Francia. Desde entonces no jugó, hoy lo hizo por las circunstancias de Ruben (Dias), Manu (Akanji) y Nathan (Ake) y vimos todo su potencial“.

En la otra cara de la moneda, no jugaron ni Rubén Dias ni Nathan Aké. “Rubén (Dias) dijo que no estaba preparado para jugar los 90 minutos, solo 15 o 20, así que teniendo en el banquillo a Vitor Reis, no quise arriesgar. Sobre Nathan (Aké), estuvo enfermo y tuvo problemas después de enfrentarse al Madrid. Ninguno estaba listo para jugar”, detalló.

