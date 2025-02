Exnovia de Alan Pulido lo acusa de infidelidad durante Mundial de Brasil 2014

Una nueva polémica extra cancha está vinculada a Alan Pulido. La conductora y presentadora Gabriela Ramírez reveló haber sufrido infidelidades por parte de la estrella mexicana durante el Mundial de Brasil 2014.

Ramírez y Pulido tuvieron una relación sentimental desde 2010 hasta 2014. En una entrevista con Érika González, la conductora confesó que fue durante el Mundial de Brasil 2014 que el delantero jugó con México, cuando se enteró de las infidelidades.

Exnovia de Alan Pulido lo revienta; “fue una relación tóxica, me corrieron del trabajo por él”

La conductora Gabriela Ramírez recordó la etapa amorosa que tuvo cuando Pulido era jugador de Tigres pic.twitter.com/0Tgm7dVck6 — juan navarro (@juannavarromx) February 12, 2025

“En el Mundial fue cuando sacaron que él estaba hablando con otra vieja. Yo en el Mundial bailando y el otro hablando con otra vieja en el hotel. La conversación la subieron, no sé quién fue, yo no me di cuenta ahí, me di cuenta mucho después”, explicó.

Relación tóxica con Alan Pulido

La también actriz reveló haber encontrado fotografías y videos comprometedores que demostraban las infidelidades de Pulido en ese momento. Ramírez también calificó su vínculo con el jugador como “tóxico”.

Asimismo, explicó que considera común las infidelidades de los jugadores por el contexto de fama y dinero en el que se mueven. No obstante, Ramírez le recriminó a Pulido que ella estuvo para él cuando la exposición mediática aún no le había llegado.

“Fue una relación tóxica porque una está cuando no tiene nada, es bien bonito, pero cuando crece en laboral se olvida de los que estuvieron ahí, y él (Alan Pulido) hizo eso (…) yo estuve ahí desde que no era nada, y pues hubo muchos engaños, muchas fotos, muchos videos, pues típico, futbolistas, ojo, no digo que todos, porque luego atacan, pero sí hubo mucho, sí le sufrí demasiado ahí”, dijo.

“Perdí mi trabajo por él”

Durante la entrevista, Ramírez también confesó que se quedó desempleada gracias a Alan Pulido. La presentadora pidió una pequeña pausa en sus funciones para acompañarlo a Brasil 2014.

Sin embargo, el delantero la convenció para que extendiera el plazo del permiso laboral. Cuando Ramírez retornó a México se encontró con que había sido despedida.

“Yo perdí un año de trabajo por él, me corrieron. Yo pedí permiso y me fui al Mundial, entonces él me dice ‘quédate más’ porque estaban sus papás y la chingada, entonces les hablo y les digo ‘oye, ¿me puedo quedar unos días más? Ya estoy acá’, y me dicen, ‘no te preocupes, quédate’… regreso a mi trabajo y me dicen ‘no mi amor, ya no tienes trabajo'”, narró.

Gaby Ramírez es personalidad pública en México. Se ha desempeñado como actriz y conductora de programas como Venga la Alegría, Mitad y Mitad y Enamorándonos. También obtuvo exposición mediática gracias a su relación de cuatro años con Alan Pulido.

El ahora jugador de las Chivas del Guadalajara se ha visto envuelto en este tipo de polémicas en más de una ocasión. El exfutbolista de Tigres de la UANL y Sporting Kansas City, se casó con Ileana Salas. Posteriormente, la relación acabó también con denuncias de infidelidades.



Sigue leyendo:

· Alan Pulido advierte que está listo para alcanzar la gloria con Chivas

· Sporting Kansas City renueva al mexicano Alan Pulido por una millonaria cifra

· Héctor Herrera denuncia que la selección mexicana discrimina a jugadores en la MLS y los “relega” de las convocatorias