Juan Soto confía en su liderazgo con los Mets y apuesta por ganar el reconocimiento de la MLB

El grandeliga dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, está enfocado en tener el mejor rendimiento posible para la venidera temporada 2025 de las Grandes Ligas y por este motivo desea poder explotar todas sus habilidades para poder convertirse en un líder dentro de la organización para poder ayudarlos a luchar por la Serie Mundial.

En declaraciones ofrecidas durante una conferencia de prensa el quisqueyano aseguró que hay aspectos de su juego que espera trabajar arduamente durante el presente Spring Training para poder mejorar como atleta y así cumplir con el objetivo de la franquicia en tener el mejor año posible dentro del campeonato.

“Todos los aspectos de mi juego. La parte de correr es muy importante para mí, tengo que correr mejor las bases y seguir mejorando mi defensa. He estado muy cerca de ganar el Guante de Oro, así que trato de ser mejor cada día, cada año, para poder acercarme cada vez más a eso”, expresó Soto.

De igual forma el dominicano aseguró que desea poder mejorar también sus cualidades con el guante para poder ganarse un Guante de Oro y unirse a este selecto grupo en el que todavía no pertenece.

“Es un objetivo importante para mí. Quiero ser parte de ese grupo. He estado muy cerca de lograrlo durante los últimos años y creo que tengo una muy buena oportunidad”, manifestó el jugador en sus declaraciones a la prensa.

“Siento que los chicos pueden ser líderes de diferentes maneras. Simplemente voy a seguir siendo yo mismo, seguir siendo quien soy y tratar de liderar a mi manera. No voy a cambiar nada, voy a seguir siendo el mismo chico. Para eso me trajeron, para ser el mismo chico que he sido desde el primer día”, agregó.

Para finalizar, Soto sostuvo que los Mets de Nueva York tienen un muy buen equipo con el que pueden lograr grandes cosas en esta temporada pero al mismo tiempo afirmó que deben demostrar de lo que están hechos para poder ganarse el reconocimiento de la liga.

“Creo que tenemos una alineación bastante buena. Tenemos muchos buenos bateadores, equilibrio en la alineación. Hay equipos que también tienen una alineación realmente buena… No importa en el papel si tienes el mejor equipo. Tienes que salir y jugar. Eso es lo más importante. Tenemos que demostrarle al mundo que tenemos una alineación realmente buena”, concluyó.

