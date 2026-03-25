ICE habría estado dando información falsa sobre arrestos en cortes de inmigración de NY

ICE habría estado mintiendo durante más de un año a la opinión pública, a los tribunales y a los fiscales sobre su supuesta autorización para realizar arrestos en el 26 Federal Plaza y otros juzgados de inmigración, según documentos presentados esta mañana por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El Gobierno admitió que la Guía de ICE de 2025, que había citado en sus argumentos y declaraciones anteriores, no se aplica a los arrestos en cortes de inmigración, como había sostenido.

En un correo interno de ICE fechado el 19 de marzo, la agencia aclaró a su personal que la guía no se debe usar como respaldo para acciones en tribunales de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).

El fiscal federal Jay Clayton indicó que el Gobierno retirará partes de sus presentaciones y declaraciones pasadas relacionadas con la guía errónea, para que el tribunal pueda reconsiderar las reclamaciones de los demandantes African Communities Together y The Door, quienes cuestionan la legalidad de los arrestos de ICE en cortes.

According to documents filed this morning by the U.S. Attorney for the Southern District of NY, ICE has been lying for a year — not only to the public, but to the courts and to prosecutors — about being authorized to make arrests at 26 Federal Plaza and other immigration courts.… pic.twitter.com/0ZFlhZ3pz6 — Brad Lander (@bradlander) March 25, 2026

La Fiscalía aclaró que el error no se debió a falta de cuidado de sus abogados, sino a una información equivocada proporcionada por ICE.

Según Clayton, “este lamentable error parece haber ocurrido debido a un error de un abogado de la agencia”.

El caso está bajo revisión para determinar si ICE violó derechos fundamentales al realizar arrestos en tribunales, mientras los demandantes buscan que la agencia sea responsabilizada por sus acciones. Los abogados de las organizaciones afectadas podrán responder a las correcciones del Gobierno en el expediente.

Clayton concluyó la carta pidiendo al tribunal considerar la corrección y lamentando “profundamente que este error haya salido a la luz en una etapa tan avanzada, después de que las partes hayan invertido recursos y tiempo significativos”.

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