Kim Sae-ron: revelan la causa de muerte de la actriz surcoreana

Luego de que la joven actriz Kim Sae-ron, de apenas 24 años, fue encontrada muerta en su hogar en Seongsu-dong, un barrio en el este de Seúl, el domingo por la tarde. Menos de 24 horas después, las autoridades surcoreanas confirmaron que su muerte fue un suicidio.

Según informes de medios como The New York Times, TMZ y la Agencia de Noticias Yonhap, la policía de Seúl reveló que, tras una investigación preliminar, se determinó que Kim Sae-ron habría tomado una “decisión extrema“, lo que llevó a las autoridades a clasificar su muerte como un suicidio.

“Creemos que (la joven) tomó una decisión extrema y planeamos manejarlo como un suicidio“, difundió la policía encargada del caso a varios periodistas, a través de un comunicado de prensa.

El informe de Yonhap indica que la actriz fue hallada sin vida en su residencia poco antes de las 17:00 horas del domingo, lo que desató rápidamente tristeza y confusión entre sus fans y compañeros de la industria.

Conocida por sus papeles como actriz infantil, Kim hizo su debut en el cine a los 9 años interpretando a una huérfana llamada Jinhee en el drama de 2009, “A Brand New Life”, mismo que le valió el reconocimiento internacional.

Posteriormente, siguieron más actuaciones memorables en filmes y series como “The Man from Nowhere”, “The Neighbor”, “A Girl at My Door” y “Mirror of the Witch”, lo que la convirtió en una de las actrices más prometedoras de su generación en Corea del Sur.

A lo largo de los años, su presencia en cine y televisión consolidó su popularidad, ganándose el cariño de los seguidores por su carisma y habilidades actorales.

Sin embargo, Kim se alejó de los reflectores y de su carrera como actriz después de que la arrestaran conduciendo bajo los efectos del alcohol en mayo de 2022. Sae-ron chocó su auto contra una barda, árboles y un transformador durante el incidente al sur de Seúl. Más tarde, recibió una multa de unos $15 mil dólares.

Su decisión de retirarse de la industria se debió a la mala recepción de su accidente, lo que provocó que varios proyectos se cancelaran y marcas le retiraran su apoyo. En ese tiempo, también presentó problemas de salud no especificados.

En 2023 trató de retomar su carrera tras conseguir un papel en la serie de acción de Netflix, “Bloodhounds”, sin embargo, su participación fue editada severamente por lo polémico de su accidente.

El suicidio de Kim Sae-ron se suma a una larga lista de tragedias en la industria del entretenimiento surcoreano, que ha estado marcada por varias muertes de artistas, a menudo relacionadas con la presión pública y la falta de apoyo en cuestiones de salud mental.

Sigue leyendo: