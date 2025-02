Latinos de NY no coinciden en un presidente favorito pero critican falta de apoyo

Este lunes se celebra en estados Unidos el Día de los presidentes, y en medio del actual panorama político, marcado por la llegada de Donald Trump al poder, una reciente encuesta realizada por Gallup sobre la opinión de quienes viven en el país sobre los presidentes que han gobernado, tan solo Barack Obama y Bill Clinton pasan el sondeo con aprobación de más del 50% a su labor. Sin embargo, latinos de Nueva York parecen no ponerse de acuerdo al momento de decidir a quién de los últimos mandatarios, incluido el actual inquilino de la Casa Blanca, darían su calificación más alta en su desempeño.

Por un lado están hispanos, como Cenobia Molina, originaria de República Dominicana, quien asegura con plena seguridad que durante los 35 años que ha vivido en Nueva York, no tiene duda en que el mejor presidente ha sido el demócrata Bill Clinton.

“El último presidente de verdad que hubo aquí fue Clinton, y si hubieran apoyado a Hillary, ella hubiera sido la segunda mejor, porque son personas que de verdad se preocupan por las comunidades pobres y cuando estuvieron en el gobierno hicieron cosas buenas por todos. De resto, no han servido para nada“, aseguró la residente de Corona, Queens, quien se fue contra otros mandatarios.

“Ahora muchos atacan a Trump y dicen que es muy malo, pero no es que sea más malo que otros, es igual de malo. Es igual de malo como Biden, que para mi ha sido el peor. Puso a vivir de a gratis a muchos que dejó entrar y no hizo nada por uno. Todo subió, igual que con este de ahora que todo ya está subiendo y tiene asustados hasta a los que votaron por él”.

Latinos como Gregorio Silva, quien se gana la vida como administrador de un negocio de comidas, prefiere poner en la cúspide al expresidente Obama, y le da su tarjeta roja al actual jefe de Estados Unidos.

“Obama de verdad fue un presidente y en momentos difíciles como la crisis hipotecaria, que afectó a muchas personas como yo, logró sacar al país adelante y creó el seguro médico como un derecho y no como un beneficio. Ese fue un gran logro. Además no fue corrupto”, comenta el colombiano. “Lo único que no me gustó fue que en su primer gobierno deportó a muchos inmigrantes, pero ni siquiera con ese lunar se acerca a lo malo que es el que tenemos ahora. Ese señor sí que nos va a llevar al descalabro. Trump es el peor”.

Para Lui Nandi, quien se declara demócrata, más allá de pensar en mandatarios pasados, es necesario enfocarse en el actual presidente, a quien le pide que rectifique su uta de trabajo para que pueda pasar a la historia como un buen mandatario y no se lleve por delante a comunidades enteras.

Lui Nandi pide que nuevo gobierno rectifique su rumbo. Foto Edwin Martinez.

“Yo creo que los mejores presidentes han sido los demócratas, pero ahora que tenemos a Trump, espero que entienda que el inmigrante es la mano derecha de este país, porque el americano no va a meterse a hacer muchos trabajos que nosotros hacemos. Ojalá rectifique“, dijo el ecuatoriano, quien vive en Flushing, Queens. “Ojalá podamos volver a los días en que vivíamos más felices aquí, pero hay que ver que Dios y los cinco sentidos, son los que ojalá guíen a Trump. Si no, todo se derrumba. Soy franco en decirlo, si sigue con esas ideas, Estados Unidos se va a abajo, no a arriba”.

Leonora Hernández, quien vive en el Alto Manhattan, asegura que a pesar de la mano dura que Trump ha mostrado en sus primeras semanas de gobierno y que la economía parece no ponerse arriba, todavía cree que puede hacer un buen gobierno y estar en el podio de los mejores mandatarios.

“Yo voté por Trump porque era la única opción que podía arreglar todo el desastre que Biden hizo en cuatro años y me parece que ha sido muy duro con gente que no debe ser. Me gusta que saque a criminales, pero no a familias buenas. Creo que después del primer año él le va a bajar a tanta amenaza y ojalá todos estemos mejor”, dijo la dominicana, quien curiosamente agregó que otro mandatario al que le da calificaciones altas es a Ronald Reagan. “Ese señor dio una amnistía para inmigrantes, por eso me gusta, pero ni Obama ni Clinton ni Bush y mucho menos Biden, hicieron nada por uno”.

El también dominicano José Ramón, quien se gana la vida como barbero, asegura que no tiene ni caso celebrar una fiesta de los presidentes, porque, según afirma, quienes manejan los destinos del país no se mueven pensando en sus votantes sino en grandes corporaciones e interés personales.

“Nosotros somos los bobos que a veces hasta peleamos con la familia y amigos defendiendo a uno o atacando a otro cuando en realidad vivimos en un sistema donde gane quien gane es la misma cosa para nosotros. Los presidentes solo ayudan a los ricos, y a veces nos dan migajas a los pobres”, dijo el trabajador latino. “No hay presidente bueno. Todos son iguales. El día que llegue uno bueno, no lo dejan seguir”.