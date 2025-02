Rusia libera a estadounidense previo a las conversaciones con EE.UU. del martes

El gobierno de Rusia ha liberado a Kalob Byers, un ciudadano estadounidense que fue arrestado a principios de febrero por cargos relacionados con el tráfico de drogas en medio de las expectativas por las conversaciones entre EE.UU. y Rusia el martes en Arabia Saudita.

Kalob Byers, de 28 años, fue detenido el 7 de febrero en el aeropuerto Vnukovo de Moscú tras la incautación de mermelada con cannabis en su equipaje. Según informes, Byers había llegado desde Estambul acompañado de su prometida rusa, quien también fue arrestada.

Entretanto, las autoridades rusas alegaron que intentó introducir una “cantidad significativa” de drogas al país, lo que conlleva penas severas que pueden alcanzar hasta 10 años de prisión.

¿Dónde está Byers actualmente?

Byers actualmente se encuentra en la embajada estadounidense en Moscú, donde espera un vuelo de regreso a Estados Unidos. Un funcionario del gobierno estadounidense, confirmó la liberación a The Associated Press. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre la situación legal de su prometida, Naida Mambetova, quien permanece bajo custodia.

Entretanto, portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, comentó sobre el caso al señalar que Moscú espera discutir la restauración de las relaciones ruso-estadounidenses durante las próximas conversaciones en Arabia Saudí. “Ciertos eventos pueden verse en este contexto”, añadió Peskov.

Expectativas por mejora de relaciones entre EE.UU. y Rusia

La detención y posterior liberación de Byers se produce en un momento crítico para las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que han alcanzado niveles bajos desde la Guerra Fría debido a diversos conflictos internacionales, incluida la guerra en Ucrania, pero que podría enfrentar un cambio tras la llegada de Donald Trump.

En los últimos años, ha habido un aumento notable en las detenciones de ciudadanos estadounidenses en Rusia; algunos han sido liberados mediante intercambios diplomáticos.

El caso más reciente fue el del profesor Marc Fogel, quien fue encarcelado por posesión de marihuana con prescripción médica y liberado a principios de este mes como parte de un intercambio que permitió el regreso a Rusia del experto en criptomonedas Alexander Vinnik.

