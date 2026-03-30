Quiénes recibirán pago directo de hasta $994 el miércoles

Miles de beneficiarios en Estados Unidos recibirán en los próximos días un nuevo pago del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad del Seguro Social (SSI), con montos que pueden alcanzar hasta $994, dependiendo de cada caso.

El pago correspondiente a abril de 2026 será emitido el miércoles, siguiendo el calendario habitual del programa, que establece que los depósitos se realizan el primer día de cada mes.

Este beneficio está dirigido a personas con ingresos limitados que cumplen ciertos criterios, como ser mayores de 65 años, tener una discapacidad calificada o ser personas con ceguera.

El monto que recibe cada beneficiario varía según su situación. En el caso de solicitantes individuales, el pago puede llegar hasta $994 mensuales.

Para parejas que presentan su solicitud de manera conjunta, la cantidad puede alcanzar hasta $1,491.

Además, las personas que brindan cuidados esenciales a beneficiarios del SSI pueden recibir hasta $498.

Para ser elegible, no basta con cumplir los requisitos de ingreso o condición médica. Los beneficiarios también deben ser ciudadanos estadounidenses o pertenecer a ciertas categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

Asimismo, deben residir en alguno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte.

Otro requisito importante es no haber estado fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo o por 30 días consecutivos, ya que esto podría afectar la continuidad del beneficio.

El programa SSI forma parte del sistema de la Administración del Seguro Social y busca brindar apoyo económico a personas en situación vulnerable.

Quienes reciben este beneficio pueden consultar el calendario completo de pagos directamente en el sitio oficial de la agencia para conocer futuras fechas.

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