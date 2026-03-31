“Estrella” de TikTok es acusado de múltiples agresiones sexuales en Nueva York

Benjamin “Benji” Gleason, residente de Nueva York con más de un millón de seguidores en TikTok, ha sido acusado de haber agredido sexualmente a múltiples víctimas a lo largo de una década.

Se cree que Gleason abusó de siete mujeres, con edades comprendidas entre los 17 y los 27 años, entre 2011 y 2021, según el Fiscal de Distrito del condado Columbia.

Fue arrestado el viernes por la Policía del Estado Nueva York (NYSP). El sospechoso de 39 años enfrenta ahora 17 cargos por delitos graves, incluyendo tres de violación y agresión sexual depredadora y podría enfrentar cadena perpetua. De momento se declaró “no culpable” de todos los cargos que se le imputan y debe volver al tribunal el 29 de abril.

Los fiscales indicaron que Gleason residía en la zona de Chatham, pero que recientemente se había trasladado a un motel en Castleton-on-Hudson. Se solicitan a cualquier persona que posea información sobre el acusado que se ponga en contacto con las fuerzas del orden. El acusado deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 29 de abril.

Gleason cuenta con 1,1 millones de seguidores en TikTok, red social en la que se describe a sí mismo como “un artista estadounidense y el influencer favorito de tu novia”. En esa plataforma toca la guitarra, realiza sincronización labial (lip-sync) y vende productos promocionales con el fin de financiar un tratamiento dental.

El presunto depredador dijo el pasado mes de febrero que pasó gran parte de su infancia asistiendo a terapia psiquiátrica, y haber sido un niño “bajito y gordo” que con el paso del tiempo se convirtió en un adulto alto, delgado y tatuado, comentó Daily News.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado. En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

La semana pasada unos esposos fueron arrestados en Nueva York como sospechosos de dirigir una “perversa” red de tráfico sexual que abarcaba varios estados, en la cual las víctimas eran golpeadas e incluso marcadas a fuego como parte de los esfuerzos para coaccionarlas y obligarlas a obedecer, según los fiscales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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