Qué le pasa a tu cuerpo si comes un puñado de almendras todos los días

Cuando se trata de alimentos saludables, los frutos secos siempre están presentes. Según expertos en nutrición, y aunque parezca un cambio pequeño, comer un puñado de almendras todos los días puede generar efectos concretos en distintas funciones del organismo, desde el corazón hasta el control del azúcar en sangre.

Las almendras destacan por su perfil nutricional: contiene grasas saludables, fibra, proteínas, vitaminas y minerales que actúan de forma conjunta en el cuerpo.

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¿Cuántas almendras debes comer al día?

Los especialistas coinciden en que una porción adecuada equivale a un puñado, es decir, entre 20 y 30 gramos diarios, lo que representa aproximadamente unas 20 a 25 almendras.

Esta cantidad permite obtener sus beneficios sin exceder el consumo calórico, ya que, aunque son saludables, también son energéticas. Comer más de lo recomendado de forma constante podría generar un aumento de peso no deseado.

Qué le sucede a tu cuerpo cuando las comes a diario

Uno de los efectos más conocidos del consumo regular de almendras es su impacto en la salud cardiovascular, destaca el portal Eating Well. Diversos estudios han señalado que ayudan a reducir el colesterol total y el colesterol LDL, conocido como “malo”.

Esto ocurre gracias a sus grasas monoinsaturadas y su contenido de antioxidantes, como la vitamina E. Estos compuestos contribuyen a proteger las arterias y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas a largo plazo.

Otro beneficio relevante es su capacidad para ayudar a regular los niveles de glucosa. Las almendras tienen un bajo índice glucémico y aportan magnesio, un mineral que influye en la sensibilidad a la insulina.

Por esta razón, su consumo se asocia con una mejor estabilidad en los niveles de azúcar en sangre, lo que resulta útil tanto para personas con diabetes como para quienes buscan prevenir alteraciones metabólicas.

Protección celular y envejecimiento

Las almendras también aportan antioxidantes, especialmente en su piel. Sustancias como los polifenoles ayudan a combatir los radicales libres, responsables del daño celular.

Este efecto no solo influye en el envejecimiento, sino también en la prevención de enfermedades crónicas. Algunas investigaciones incluso han relacionado el consumo de frutos secos con un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, gracias a sus compuestos bioactivos.

Las almendras son un alimento amigable, por lo que puedas comerlas solas como snack, añadirlas en preparaciones o en batidos. Crédito: Dturphoto | Shutterstock

Cómo incluirlas en tu dieta diaria

Sumar almendras a tu rutina no requiere cambios complejos. Puedes consumirlas como snack entre comidas, añadirlas a ensaladas, yogur o avena, o incorporarlas en batidos.

Otra opción es utilizarlas como complemento en platos principales, aportando textura y nutrientes. Lo importante es mantener la porción adecuada y evitar versiones con sal o azúcares añadidos.

Comer un puñado de almendras al día puede parecer un gesto menor, pero sus beneficios abarcan varias áreas de la salud. Desde el corazón hasta el metabolismo, este alimento se posiciona como un aliado dentro de una dieta equilibrada.

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