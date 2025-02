Ancelotti no le cree a Guardiola: “Ni él piensa que tengan un 1% de opciones de ganar”

Pep Guardiola tiró la toalla del Manchester City, este lunes, ante la pregunta de si su equipo podía darle la vuelta al Real Madrid. El catalán declaró que su equipo tenía el “1% de posibilidades” de pasar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League.

“El margen para ganar en el Bernabéu en esa posición (3-2 abajo), todo el mundo lo sabe si preguntas antes del partido. El porcentaje para pasar, no sé, llegamos al 1%, o no sé”, declaró Guardiola.

Pero por más acabado y derrotista que haya sido el discurso del entrenador del City, Carlo Ancelotti no se lo compra. El italiano afirmó, este martes, que lo de Guardiola resulta más bien una estrategia discursiva.

“Guardiola no lo piensa, la verdad. Le voy a preguntar mañana antes del partido si de verdad piensa que tiene un 1%. Seguro que piensa que tiene más, como es justo y como nosotros no pensamos que tengamos el 99%. Tenemos una pequeña ventaja y vamos a plantear el mismo partido que en la ida salió bien”, dijo en conferencia de prensa.

Mala racha de Guardiola en el Bernabéu

Manchester City sólo ha ganado una vez en el Bernabéu, cuando venció 2-1 a los “Merengues” en los octavos de final de la Champions de 2020. Ahora, para avanzar a los octavos, deben derrotar nuevamente al equipo de Carlo Ancelotti en Madrid, por cualquier marcador, para evitar una eliminación prematura.

Lo que sí aceptó Ancelotti es que su equipo deberá de ser muy inteligente y emocionalmente estable, con la ventaja en el marcador.

“No puedo decirles a mis jugadores que no tenemos ventaja y que hay que afrontar el partido como si fuera 0-0 o como si tuviésemos que remontar. Es una tontería, nadie te cree. Ganamos y hay que intentar no hacer cálculos pese a que tenemos ventaja”, declaró el tricampeón de Europa con los “Merengues”.

