Azucena Cierco y su despido de Telemundo: “Nunca he sido tan feliz”

La noticia del despido de Azucena Cierco de Telemundo tras 18 años de trayectoria en la compañía sorprendió a muchos, y la conductora expresó que fue un shock muy fuerte al principio. No obstante, con más de 150 mil seguidores en Instagram, ha sabido sobreponerse a este evento inesperado y está lista para enfrentar nuevos retos.

“Evidentemente, los primeros días fueron muy difíciles porque, como tú lo dices, yo estuve 18 años exactamente trabajando para esa empresa. Era mi familia. Yo llego a educar a muchas personas ahí, referente a mi música, a mi cultura, porque no había mexicanos en esa época casi. Y obviamente crecí en muchos aspectos en ese lugar”, dijo en exclusiva a People en Español.

“Cuando pasó lo que pasó sí fue un shock muy fuerte, pero yo como soy como María Félix a los tres días me puse mis tacones y dije ‘a la calle’. La bendición más grande. Nunca he sido tan feliz. Verdaderamente, lo veo como cómo no lo hicieron antes (ríe). Me siento muy plena”, añadió.

Desde su salida de Telemundo, Cierco ha estado trabajando arduamente en su transición hacia nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento. Este próximo 24 de febrero, la conductora inicia una emocionante aventura profesional al unirse a LUBOX TV, un nuevo canal de streaming que promete ofrecer contenido fresco y atractivo a su audiencia.

Cierco, quien a lo largo de su carrera ha demostrado ser una comunicadora versátil y carismática, se unirá a Usales y Jurka para conducir un programa que se transmitirá de lunes a viernes a las 12 p.m. (hora del Este). La propuesta de LUBOX TV busca captar la atención de los televidentes a través de una programación dinámica y entretenida, y con la experiencia combinada de Cierco, Usales y Jurka, parece estar en el camino correcto para lograrlo.

LUBOX TV es un proyecto que ha generado expectativas en el mundo del entretenimiento por la calidad de sus presentadores y por la innovadora forma en que planea atraer a su audiencia. Con el auge de las plataformas de streaming, los consumidores buscan cada vez más contenido que se adapte a sus horarios y preferencias de visualización.

