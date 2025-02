La Casa Blanca afirma que Musk no es empleado de DOGE y carece de autoridad para tomar decisiones

El papel del magnate sudafricano Elon Musk en la Administración de Donald Trump es el de empleado de la Casa Blanca y asesor principal del presidente republicano, así que no es un trabajador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y no tiene la autoridad para la toma de decisiones dentro de la recién fundada agencia, indicó la Casa Blanca en una presentación judicial.

De acuerdo con un documento firmado por Joshua Fisher, director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, Musk solo tiene autoridad para asesorar a Trump y comunicarle sus directivas.

“Al igual que otros asesores importantes de la Casa Blanca, el señor Musk no tiene autoridad real o formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo“, aseguró.

La presentación de Fisher, hecha en un caso presentado contra el multimillonario por el Estado de Nuevo México, decía que Musk no eran un empleado del Servicio US DOGE ni de la Organización Temporal del Servicio US DOGE, y añadió: “El señor Musk no es el administrador del Servicio US DOGE”.

Asimismo, comparo el papel de Musk con la de Anita Dunn, una asesora política de larga data que se desempeñó como asesora principal del expresidente Joe Biden.

Algo que aparentemente contradice las declaraciones públicas de Trump, informó ABC News.

“Me complace anunciar que el Gran Elon Musk, trabajando en conjunto con el patriota estadounidense Vivek Ramaswamy, liderará el Departamento de Eficiencia Gubernamental“, expresó Trump en diciembre de 2024. Desde entonces, y tras la salida de Ramaswamy de DOGE, y ha repetido que Musk es el líder.

El DOGE ha estado desmantelando agencias federales desde que el mandatario comenzó su segundo mandato el mes de enero y puso a Musk, el director ejecutivo de Tesla, encargado de erradicar el gasto “innecesario” como parte de una reforma radical del gobierno republicano que ha incluido miles de recortes de trabajo.

Un manifestante sostiene un cartel que muestra una señal de prohibición de tránsito que dice “Musk DOGE” durante una manifestación para protestar contra las políticas del presidente Trump en el Día de los Presidentes. Crédito: Etienne Laurent | AP

La presentación se produce luego de que la jueza Tanya Chutkan, que celebró una audiencia en un caso que cuestiona la amplitud de la autoridad de Musk, planteó preocupaciones sobre los métodos “impredecibles y dispersos” empleados por DOGE.

“DOGE parece estar moviéndose de una manera que no es predecible ni ordenada”, manifestó Chutkan. “Esencialmente, se trata de un ciudadano privado que ordena a una organización que no es una agencia federal tener acceso a todo el funcionamiento del gobierno federal, despedir, contratar, recortar, contratar, terminar programas, todo aparentemente sin ninguna supervisión del Congreso”.

En este sentido, los jueces federales están debatiendo como definir a DOGE. En una orden del 14 de febrero, un juez federal de Washington D.C., dictaminó que DOGE debería ser considerada una “agencia”, aunque dijo que el gobierno de Trump está evitando “curiosamente” esa etiqueta.

“Esto parece surgir de un deseo de escapar de las obligaciones que acompañan a la agencia -como estar sujeto a la Ley de Libertad de Información, la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimientos Administrativos- mientras que solo se cosechan sus beneficios”, expresó el juez de distrito estadounidense John Bates.

La presentación no ofreció ninguna información sobre quién supervisa DOGE, más allá de descartar a Musk.

