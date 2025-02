Martín Demichelis desmetira la llegada de Sergio Ramos: “No es la solución de Rayados”

El director técnico de los Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, afirmó que la llegada del defensor español Sergio Ramos a las filas del club no resolverán todos los problemas que está registrando el equipo actualmente; a pesar de esto sostuvo que sí será de mucha ayuda al tratarse de uno de los mejores jugadores del planeta en su posición y podrá brindarle muchos conocimientos a todos los miembros de la plantilla.

Estas declaraciones las realizó el argentino al analizar la victoria que registró su equipo ante los Gallos Blancos de Querétaro este fin de semana, donde reconoció que el debut de Sergio Ramos llegará próximamente y sostuvo que se ha venido entrenando arduamente para poder mantener el mejor rendimiento físico posible ante las exigencias que requiere la Liga MX.

“Un jugador de esa jerarquía, del aura que tiene Sergio Ramos te eleva en todos los sentidos, en el nivel de concentración, de competitividad y la manera de entrenarse de los chicos. No va a ser la solución a todos los problemas, pero sí nos va a mejorar”, manifestó Demichelis en sus declaraciones.

Con respecto a la victoria 4-2 ante Querétaro, el entrenador argentino resaltó que representa una noticia bastante favorable para el equipo debido a que no han tenido el mejor rendimiento posible en esta temporada; el club venció gracias a los goles de Jesús ‘Tecatito’ Corona, Ricardo Chávez, Germán Berterame y Oliver Torres, quienes se convirtieron en piezas determinantes dentro del terreno de juego en cada momento.

“Necesitábamos de un triunfo para consolidar lo que hacíamos bien y no finalizábamos. En muchos de los partidos en los que no sumamos o sumamos de uno, nos sentimos cómodos, pero no los podíamos cerrar a favor; hoy en los dos primeros córners nos pusimos 2-0″, expresó el estratega.

Actualmente Rayados de Monterrey se ubica en la décima posición de la tabla de clasificación en el presente torneo Clausura 2025 de la Liga MX con un total de nueve puntos producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas, por lo que deben mantener este camino si desean permanecer en puestos de repechaje para avanzar a la Liguilla.

