Pete Alonso tras su renovación con los Mets: “Es un lugar especial”

La contratación del toletero Pete Alonso por parte de los New York Mets a cambio de dos temporadas y $54 millones de dólares se convirtió en uno de los procesos más complicados por parte del equipo en esta temporada muerta debido a que buscaban mantenerlo en sus filas para poder aspirar a una clasificación a la postemporada y luego avanzar a la Serie Mundial para luchar por el título de campeón.

En el acuerdo se detalló que el jugador tendrá una cláusula de rescisión después del primer año con los Mets, motivo que le causó gran atractivo y fue lo que terminó concretando su firma para salir de la agencia libre a pesar que él buscaba un contrato multianual a sus 30 años; ahora su principal objetivo es poder tener el mejor año posible para intentar despertar el interés de otra organización o mejorar su propio acuerdo con los de Queen’s.

“Pensé que era realmente especial cuando se cerró el trato. No es ningún secreto que David [Stearns] y Steve [Cohen] vinieron y se reunieron conmigo. Respeto mucho eso y aprecio eso, tratar con gente cara a cara de esa manera. Fue bueno escuchar su perspectiva y, obviamente, expresar la mía y aquí estamos. Estamos de nuevo en esto”, manifestó el jugador en conferencia de prensa al tratar su perspectiva y todo lo que se discutió para llegar a un acuerdo.

Alonso se mostró bastante contento de poder permanecer dentro de las filas de los Mets debido a que ha forjado grandes amistades durante su tiempo en la organización y además llenó de elogios a cada uno de los jugadores que forman parte del roster; asimismo sostuvo que pueden lograr grandes cosas esta temporada con la llegada de muchas figuras de valor como el dominicano Juan Soto.

“Este es un lugar realmente especial y lo que lo hace especial es la gente que está aquí. Tenemos un gran clubhouse, obviamente un gran talento. He estado aquí toda mi carrera, he fomentado y creado muchas relaciones a lo largo de los años y lo que hemos pasado como organización, y poder hacer algunas cosas especiales que hemos hecho, no solo el año pasado sino en años anteriores. Tengo una conexión realmente especial con este lugar, esta ciudad y es realmente emocionante estar de regreso”, resaltó.

Durante la temporada 2024 de las Grandes Ligas, Pete Alonso no tuvo su mejor rendimiento al dejar un promedio de .240 producto de 1146 imparables, 34 jonrones, 88 carreras impulsadas y 91 carreras anotadas, cifras que espera mejorar en esta campaña con un mayor trabajo ofensivo.

“Para mí, el solo hecho de estar aquí me ha convertido en un jugador. No he tenido ni un vistazo entre bastidores ni una visión clara y concisa no solo de este año, sino de los años venideros… Simplemente estamos tratando de darle sentido a todo para poder tener un buen plan para el futuro. Creo que fue muy productivo”, resaltó en sus declaraciones.

“No podía esperar que [un contrato] fuera increíblemente largo porque no tuve mi mejor año y en 2023 tampoco tuve mi mejor año, así que los dos años acumulados realmente no aprovecharon mi potencial… Es lo que es y simplemente voy a volver y jugar lo mejor que pueda para los Mets de Nueva York”, concluyó Alonso.

Sigue leyendo:

–“Vengo con más hambre que en años anteriores”: Aaron Judge apuesta por el título de Serie Mundial

–Mets pierden a Frankie Montás al menos 6 semanas por una lesión en la espalda

–Problemas en Red Sox: Dominicano Rafael Devers se rehúsa a cambiar de posición por Alex Bregman