Problemas en Red Sox: Dominicano Rafael Devers se rehúsa a cambiar de posición por Alex Bregman

El dominicano Rafael “Carita” Devers, afirmó este lunes en rueda de prensa que se rehusará a abandonar la tercera base para darle paso a la nueva incorporación del equipo, Alex Bregman, que llegó desde la agencia libre por un contrato de $120 millones de dólares y tres años.

Durante los primeros días del campo de entrenamiento de Red Sox, Devers habló con los medios presentes y ratificó que él no se moverá de la antesala y tampoco jugará a tiempo completo como bateador designado.

“Me hicieron la pregunta de que si iba a ser bateador designado y les dije que no. Yo juego tercera base, de ahí para allá no sé qué ellos van a decidir, no controlo lo que ellos vayan a hacer, yo juego tercera y ahí es que estoy ‘ready’ todos los días, dando lo mejor de mí”, dijo el poderoso bateador.

Devers, quien reveló que la propuesta de que se moviera al puesto de bateador designado le fue realizada por la gerencia del club durante una reunión el pasado viernes, sostuvo que ha sido claro al respecto sobre el tema y que no han vuelto a hablar sobre esto.

“Es mi decisión, yo juego tercera base, esa es mi posición. No voy a cambiar mi posición de un momento a otro, así por así”, añadió.

Devers es uno de los mejores jugadores en la ofensiva de Boston Red Sox. Crédito: Steven Senne | AP

Ofensivamente Devers no tiene nada que envidiarle a Bregman, pero en el guante el exjugador de Astros ha demostrado ser mejor defensor que el quisqueyano.

De hecho la pasada temporada Bregman conquistó el Guante de Oro, como el mejor defensor de la tercera base de la Liga Americana, mientras Devers lideró la Liga Americana con 12 errores.

“Creo que el año pasado tuve tremendo año y creo que puedo dar más de ahí”, dijo Devers al hablar de su desempeño la pasada campaña.

Devers señaló que al firmar su extensión por $331 millones y 11 temporadas en 2023 con los Medias Rojas le dijeron que iba a jugar en la tercera base por muchos años, por lo que no entiende porqué ese cambio en la manera de pensar de la gerencia del equipo.

“No entiendo porqué ese cambio de mentalidad tan rápido, vengo aquí y trato de mejorar mi defensa cada año, a trabajar y a dar lo mejor de mí en mi posición, por lo que entiendo que no hay motivo para cambiarme ahora”, precisó Devers, quien dijo sentirse un poco sorprendido porque el equipo ha faltado a esa palabra

Devers a menudo es criticado por su defensa. Crédito: Michael Dwyer | AP

“Me sorprendió un poco, porque yo creo en la palabra de la persona y parece que no tuvieron palabra de decirme cuando me dieron la extensión”, explicó el antesalista quisqueyano, que no negó ni afirmó si está en su propósito pedir un cambio de equipo, en caso que Red Sox mantenga su postura de moverlo al puesto de bateador designado o a otra posición.

“Es fuerte la respuesta, pues no te puedo decir que si o que no, pero siempre he jugado aquí en esta franquicia, siempre he sido bostoniano, desde pequeño, pero son decisiones que uno a la corta o a la larga va a tener que tomar, pero estoy dispuesto a escuchar lo que ellos quieran”, finalizó.

A pesar de su negativa a moverse de la antesala, Devers, quien como bateador designado tiene promedio de .288, con cuatro jonrones y ocho remolcadas en 87 turnos al bate, dijo sentirse contento con la llegada de Bregman al equipo, dejando ver que su postura no es personal con su nuevo compañero.

