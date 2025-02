“Vengo con más hambre que en años anteriores”: Aaron Judge apuesta por el título de Serie Mundial

El jugador estrella y capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, llegó a los entrenamientos primaverales con el firme compromiso de comandar al equipo para poder conquistar el título de campeón en la Serie Mundial que les fue esquivo durante la zafra 2024 de las Grandes Ligas ante Los Angeles Dodgers.

Estas declaraciones las realizó el toletero durante una conferencia de prensa en la que enfatizó que llega con mucha hambre de poder cumplir los objetivos fijador por la organización para esta campaña y recordando lo frustrado que se sintió al no poder levantar el trofeo de campeón.

“Definitivamente vengo con hambre, si no más que en años anteriores. Llegar al baile y luego perderlo definitivamente es mucho peor que ni siquiera entrar. Los muchachos están motivados y listos para empezar. Definitivamente hay una gran energía hasta ahora. Los muchachos están listos para volver a trabajar, ponernos de nuevo en ese lugar, reescribir el guión”, manifestó el jugador en sus declaraciones.

“Tener la oportunidad de dar un mordisco a esa última pieza, tratar de acercarnos a un campeonato, realmente impulsa ese hambre y pasión de los muchachos. Estuvimos hablando con ciertos muchachos durante toda la temporada baja… Escuchamos [las habladurías de los Dodgers], pero no hay nada que puedas hacer más que vencerlos. Ganaron, pueden decir lo que quieran. Si no te gusta, tienes que jugar mejor”, agregó Judge.

Los Yankees han logrado sobreponerse a la salida del dominicano Juan Soto con las recientes incorporaciones de Cody Bellinger y Paul Goldschmidt; a pesar de esto destacó que es importante que todos los miembros del roster brinden lo mejor de ellos para poder tener los resultados esperados dentro del diamante.

A pesar de mantener una buena amistad con Juan Soto, Aaron Judge también desmintió que los Mets se hayan convertido en uno de los equipos más fuertes de las Grandes Ligas para aspirar llegar hasta la Serie Mundial y además quedarse con el trofeo; sostuvo que los Yankees siempre estarán en ese sitial debido a ser una de las máximas organizaciones en la Major League Baseball (MLB).

“Esa es su opinión, él puede decir lo que quiera. Definitivamente no estoy de acuerdo con él, pero no me sorprendió demasiado. Creo que ahí es donde él quería estar, creo que eso es lo mejor para él y su familia. Consiguió un trato bastante bueno allí, no se puede decir que no a eso. Pero estoy feliz por él. Estará en una gran posición. Será genial tenerlo en la ciudad, vamos a estar luchando de ida y vuelta durante bastantes años”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Problemas en Red Sox: Dominicano Rafael Devers se rehúsa a cambiar de posición por Alex Bregman

–Mets pierden a Frankie Montás al menos 6 semanas por una lesión en la espalda

–Martín Demichelis desmetira la llegada de Sergio Ramos: “No es la solución de Rayados”