Tunden a Juan Soler por apoyar políticas de Trump y Milei contra migrantes

El actor Juan Soler generó controversia al manifestar su apoyo total a los presidentes Donald Trump de Estados Unidos, Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador.

Durante una entrevista en el programa de YouTube “La Saga”, de Adela Micha, el argentino sorprendió a los espectadores al asegurar que a pesar de las fuertes críticas que estos líderes reciben por parte de muchos sectores, él respalda sus políticas.

“Mira qué loco, pero las expresiones más libres hoy por hoy son en esos países”, dijo Soler en alusión al clima político que se vive en Estados Unidos, Argentina y El Salvador bajo la administración de Trump, Milei y Bukele.

Juan Soler también subrayó su postura ideológica al identificarse como “100 por ciento Trumpista” y expresar su admiración por Milei y Bukele, a quienes considera como líderes que promueven el liberalismo.

“Soy liberal y los demócratas no son liberales”, aseguró. Y agregó: “Están romantizando la delincuencia, la inmigración ilegal, el tema de los trans lo romantizan, ¡Por Dios!“.

Uno de los puntos que Soler destacó fue su aprecio por los líderes y expresó su deseo de conocer a los tres presidentes.

“Me encantaría conocerlos a ellos tres, especialmente al presidente de mi país, yo adoro a la gente motivadora”.

Estos comentarios a favor de Donald Trump y sus medidas migratorias, hicieron que Juan Soler se convirtiera en tendencia en redes sociales por las críticas que está recibiendo, donde los usuarios lo tundieron y le recordaron que él llegó como inmigrante a México.

“Que gran decepción como persona. Con tanto orgullo dices que amas a Trump y que estás de acuerdo con sus políticas. Obviamente no vives en Estados Unidos”, “Ya se le olvidó que él vino a triunfar a un país que no es el suyo”, “Que vuelva a su tierra a pedir trabajo, para que esté con los que ama”, “Ama a su presidente, pero come en México” y “Ya le pegó la edad. Pobre hombre, un inmigrante apoyando a Trump” y “No sabia que Juan soler se alineara con los dictadores, desde hoy ya no lo admiro”.

