Aumenta la probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 en 2032

La posibilidad de que un asteroide impacte contra la Tierra en 2032 ha aumentado significativamente, según los últimos cálculos de la NASA.

Se trata del asteroide 2024 YR4, cuya probabilidad de colisión se ha elevado al 2,6%, lo que equivale a una entre 38 posibilidades. Esta es la tasa de riesgo más alta registrada para un objeto de este tipo, lo que ha puesto en alerta a la comunidad científica internacional.

El asteroide 2024 YR4 fue detectado por primera vez en diciembre de 2024 y, desde entonces, ha sido observado con detalle por telescopios de todo el mundo. Aunque la probabilidad de impacto sigue siendo baja, el aumento en las estimaciones ha generado preocupación.

En un principio, el riesgo de colisión era de 1 en 83, pero con el paso del tiempo y la recopilación de nuevos datos, la probabilidad ha pasado a 1 en 67, luego a 1 en 53, después a 1 en 43 y, finalmente, a 1 en 38. La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) maneja cifras ligeramente diferentes, estimando una probabilidad del 2,41%.

A pesar de este incremento, los expertos aseguran que esto no implica necesariamente que la colisión sea inevitable. “El hecho de que la probabilidad haya aumentado en la última semana no significa que seguirá aumentando”, explicó Hugh Lewis, de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, en declaraciones a New Scientist.

Posible impacto y consecuencias

El asteroide 2024 YR4 tiene un diámetro estimado de entre 40 y 90 metros y, de impactar contra la Tierra, podría liberar una energía equivalente a 7,7 megatones de TNT. Para poner esto en perspectiva, un evento similar ocurrió hace 116 años en Tunguska, Siberia. En esa ocasión, un bólido destruyó 2,150 kilómetros cuadrados de bosque, en un área que afortunadamente estaba poco poblada.

Los científicos advierten que el daño potencial de un impacto dependerá de varios factores, incluyendo el material del asteroide y el punto de entrada en la atmósfera terrestre. “Un asteroide con una alta concentración de hierro sería más peligroso que uno rocoso, ya que podría sobrevivir a la entrada en la atmósfera y causar una explosión más devastadora”, explicó Lewis.

En abril de este año, el asteroide pasará detrás del Sol, lo que dificultará su observación desde la Tierra. “Cualquier observación realizada antes de esa fecha ayudará a refinar su órbita y mejorar las predicciones”, indicó Lewis. Sin embargo, después de desaparecer de la vista de los telescopios terrestres, no se podrá obtener nueva información hasta que reaparezca en 2028.

Mientras tanto, los astrónomos están analizando datos pasados con la esperanza de encontrar registros previos que ayuden a mejorar los cálculos. Además, el telescopio espacial James Webb podría proporcionar información crucial sobre el tamaño y la composición del asteroide en los próximos meses.

Posibles ubicaciones del impacto del asteroide 2024 YR4

Aunque todavía es pronto para determinar con precisión dónde podría impactar el asteroide en caso de que su trayectoria lo lleve a colisionar con la Tierra, los cálculos preliminares sugieren que la zona de riesgo incluye a países como India, Pakistán, Bangladesh, Etiopía, Sudán, Nigeria, Venezuela, Colombia y Ecuador.

La comunidad científica sigue de cerca el comportamiento del 2024 YR4 para evaluar si será necesario implementar algún tipo de intervención con el fin de desviar su trayectoria. Dependiendo de su composición, las estrategias podrían incluir el uso de un impacto cinético para cambiar su curso o incluso la posibilidad de explotar una carga nuclear en las cercanías para fragmentarlo y reducir el riesgo de una colisión catastrófica.

