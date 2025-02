JCPenney cerrará sucursales en ocho estados de EE.UU.

JCPenney, la cadena de tiendas por departamentos de Estados Unidos, anunció el cierre de varias sucursales en ocho estados del país a lo largo de 2025.

Esta medida refleja una tendencia preocupante en el comercio minorista de EE.UU., donde muchas tiendas están luchando contra los efectos del cambio en los hábitos de compra de los consumidores, que cada vez prefieren más las compras en línea.

A pesar de estos cierres, JCPenney ha afirmado que no tiene planes de reducir significativamente el número de sus tiendas.

La empresa, que actualmente opera más de 650 tiendas en todo el país, cerrará ocho sucursales en los siguientes estados:

-California: The Shops at Tanforan, 112 El Camino Real, San Bruno

-Colorado: The Shops at Northfield, 8568 E 49th Avenue, Denver

-Idaho: Pine Ridge Mall, 4201 Yellowstone Avenue, Pocatello

-Kansas: West Ridge Mall, 1821 SW Wanamaker Road, Topeka

-Maryland: Annapolis Mall, 1695 Annapolis Mall Road, Annapolis

-North Carolina: Asheville Mall, 3 S Tunnel Road, Asheville

-New Hampshire: Mall at Fox Run, 50 Fox Run Road, Newington

-West Virginia: Charleston Town Center, 401 Lee Street E, Charleston

Según un portavoz de la compañía: “La decisión de cerrar una tienda nunca es fácil, pero en ocasiones ocurren cierres aislados debido a la expiración de contratos de arrendamiento, cambios en el mercado u otros factores”.

El cierre de estas tiendas es parte de una tendencia más amplia en el comercio minorista, donde se estima que más de 15,000 tiendas cerrarán en 2025, el doble de las que cerraron el año pasado.

Esta situación ha llevado a muchas grandes cadenas, como Kohl’s, Walgreens y Macy’s, a consolidar sus operaciones y cerrar varias sucursales.

A pesar de estas dificultades, JCPenney sigue adelante con su fusión con Sparc, que permitirá que ambas marcas se agrupen bajo el nombre conjunto de Catalyst Brands, buscando fortalecer su presencia en el mercado minorista.

Sigue leyendo:

– Kohl’s cerrará 27 tiendas en todo Estados Unidos

– Farmacias CVS cerrará 270 sucursales más en 2025

– 500 tiendas de Big Lots están a la venta en los Estados Unidos