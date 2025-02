Arizona considera utilizar pelotones de fusilamiento para ejecuciones

Un proyecto de ley sobre utilizar pelotones de fusilamiento para llevar a cabo las ejecuciones de reos condenados a la pena de muerte, avanza en el Capitolio estatal de Arizona para que sean los votantes los que tomen la última decisión. El argumento que los funcionarios mencionan es porque el método actual, que son inyecciones letales está fallando.

El martes 18 de febrero, el Comité de Supervisión Regulatoria de la Cámara de Representantes aprobó la resolución con 24 votos a favor y 20 en contra, informó FOX10.

La inyección letal no era confiable

Poniendo como base, que las inyecciones letales tienen “demasiados defectos”, como lo dijo el juez David Duncan, encargado de revisar los protocolos, fue cómo se llevó a cabo esta legislación para que las ejecuciones se puedan realizar.

El juez Duncan concluyó que el método de la inyección letal no era confiable y que fallaba frecuentemente, lo que lo aleja de ser un método humano de ejecución.

En noviembre pasado, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, dijo a The Associated Press que las ejecuciones se reanudarían a principios de 2025, tras la pausa de dos años que implicó la investigación propuesta por la gobernadora Hobbs.

Reclusos elegirán el método

Según FOX10 indicó que si el proyecto de ley es aprobado, entonces los reclusos que se encuentran en el corredor de la muerte que cometieron delitos antes del 23 de noviembre de 1992 y estén a la espera de su fecha de ejecución, podrán elegir entre el pelotón de fusilamiento o la cámara de gas.

La Corte Suprema de Arizona fijó como fecha de ejecución para Aaron Brian Gunches, el martes el 19 de marzo, después de una pausa de dos años. El hombre se declaró culpable de asesinato por la muerte del exesposo de su pareja hace más de 17 años, y dijo que su sentencia de muerte “estaba muy atrasada”.

Actualmente, 111 personas se encuentran en el corredor de la muerte en Arizona.

