Bank of America cierra más de 30 oficinas en todo el país: aquí las ubicaciones

Bank of America no se escapa del cierre de tiendas y sucursales que ha golpeado a Estados Unidos en los últimos años, la entidad bancaria anunció el cierre de más de 30 oficinas en todo el país, principalmente por la migración de muchos usuarios hacia la banca en línea.

En lo que va de año, la institución bancaria y de servicios financieros multinacionales ha cerrado algunas sucursales como consecuencia de la preferencia de los consumidores por la banca digital, dejando a un lado diferentes procesos que eran exclusivos de las oficinas físicas.

Otro de los aspectos a tomar en cuenta para el cierre es que algunas sedes no resultan rentables, como en el caso de Bank of America. Sin embargo, esta decisión debe ser notificada previamente a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) al menos 90 días antes de la fecha de cierre.

Cierre de sucursales de Bank of America

Semanalmente, la OCC publica una lista actualizada de los bancos que cerrarán sedes en los próximos meses, así como aquellos que ya dieron finalización a sus operaciones, y en esta ocasión, el boletín incluyó alrededor de 30 sucursales de Bank Of America con cierre en más de 15 estados.

De acuerdo con la OCC, están son las oficinas de Bank of America con cese de sus funciones hasta el 8 de febrero:

1200 West Osceola Parkway, Kissimmee, Florida

684 Fellsway, Medford, Massachusetts

6401 N.W. Loop 410, San Antonio, Texas

2000 East Lamar, Suite 100, Arlington, Texas

251 Avenue B, Dyess Afb, Texas

2101 West 6th Street, Los Angeles, California

7404 Jackson Drive, San Diego, California

1674 Monroe Drive, N.E., Atlanta, Georgia

104 Regency Drive, Columbia, Carolina Del Sur

14440 124th Avenue Ne, Kirkland, Washington

1201 Madison Street, Seattle, Washington

3210 W Il Route 60, Mundelein, Illinois

240 N Randall Rd., Lake In The Hills, Illinois

1708 Old Bridge Road, Woodbridge, Virginia

12881 Braemar Village Plaza, Bristow, Virginia

3100 Main Street, Kansas City, Missouri

3985 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville, Georgia

17501 Redland Road Derwood, Maryland

Asimismo, la OCC emitió una lista con las sedes de Bank of America que cerrarán en los próximos días:

9961 Manchester Road, Warson Woods, Missouri

920 South Street, Philadelphia, Pennsylvania

4005 Route 9 North, Howell, New Jersey

5626 Tavilla Circle, Naples, Florida

12965 Collier Boulevard, Naples, Florida

3741 Winchester Road, Memphis, Tennessee

8181 West Broward Boulevard, Plantation, Florida

14400 Sw Allen Boulevard, Beaverton, Oregon

6901 Hillcrest, Dallas, Texas

16686 Sw 88th Street, Miami, Florida

1525 Market Street, San Francisco, California

190 West Cartwright Road, Mesquite, Texas

2130 Fort Worth Avenue, Dallas, Texas

312 Walnut St Cincinnati, Ohio

Bank of America señaló que han visto una gran reducción del tráfico de clientes en sus locales físicos y en el caso de las sucursales seleccionadas es por no cumplir con los niveles de desempeño esperados. No obstante, los clientes que necesiten realizar alguna transacción bancaria en una oficina, pueden asistir a las sucursales cercanas que se mantienen operativas.

Otras instituciones como Wells Fargo y Chase, al igual que Bank of America, han tomado la decisión de cerrar varias ubicaciones, mientras se van adaptando a la digitalización de la banca para ofrecerle mejores opciones a sus clientes y facilitar operaciones.