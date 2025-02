Diseñador lanza ultimátum a Ángela Aguilar: “Lo que quiero es que me devuelva los vestidos”

El nombre de Ángela Aguilar desde el año pasado se ha visto ligado al escándalo y no sólo por su relación, noviazgo y matrimonio con Christian Nodal, sino también por una supuesta demanda que hay en su contra por el supuesto plagio por la canción “Rolling in the Deep” de Adele, la cual parece haber servido como base de inspiración para la música del tema “Qué agonía” que la hija de Pepe Aguilar interpreta con Yuridia.

Ahora, un nuevo escándalo la golpea o retoma fuera mediática. El diseñador Jacob Meier revelara que Ángela Aguilar no le había devuelto unos vestidos que le prestó, al parecer las cosas no han cambiado en absoluto, según reportó El Gordo y la Flaca.

La prensa mexicana se encontró con el modisto, quien aseguró que su denuncia ha sido en vano. La cantante no se ha comunicado con él ni se ha pronunciado al respecto. Lo que Meier pretende es evitar que las cosas lleguen a lo legal, según comentó.

“Se está haciendo cada vez más grande, pero todo lo que quiero es que me devuelva los vestidos. No quiero hacer un escándalo de todo esto y menos que llegue a una demanda o algo así. Quiero que me regrese mis vestidos o que me pague por ellos”, dijo Jacob.

Según reportó Mezcal TV, el diseñador señaló que, pese a la polémica que se ha generado por estas prendas, volvería a trabajar con la hija de Pepe Aguilar, pues la considera una chica muy talentosa en todo lo que hace.

