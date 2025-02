El juego peligroso de Aleska Génesis en La Casa de los Famosos All-Stars podría llevarla a la nominación

Aleska Génesis podría vivir hoy su primera nominación en La Casa de los Famosos All-Stars. “La indecisión” con la que vive dentro del juego y con la que pretende controlar la forma en la que tanto agua como tierra están nominando dentro de la casa ha generado que muchos habitantes estén en su contra y que tanto Niurka como Manelyk se mantengan firmes en su oposición en contra de Lupillo Rivera y el deseo de éste de llevarla consigo al cuarto agua.

Luca es otro habitante que no está a gusto con la venezolana, para empezar porque no le cree en nada y porque su supuesta lealtad hacía Lupillo no se redirecciona para el resto de habitantes de agua, puesto que nominó en contra de ellos. Para el italiano Aleska no tiene claras sus lealtades pero quiere hacerles pensar a todos que su lealtad hacía Lupillo alcanza para el resto.

Abandonar fuego por agua, ahora que siente que las estrategias de Nacho Casano no rinden tanto como las de Lupillo, generó en Aleska Génesis temor. Miedo que la verdad es infundado porque la verdad es que de momento no ha ganado ni Nacho ni Lupillo sino el público, quienes sacaron de la casa a Salvador Zerboni y Valentina, uno porque la tabla fue complicada y el público tenía dos prioridades: salvar a Paulo Quevedo y Alfredo Adame.

La eliminación de Valentina fue totalmente lógica, su contenido nunca fue visible ni dentro ni fuera de la casa, mientras que los demás justamente despuntaron en el posicionamiento, en el que la colombiana terminó perdiendo frente a Manelyk González.

El temor de Aleska está literalmente sesgado por las circunstancias de la casa, a tal punto que no se da cuenta de que lo que plantea como una solución es literalmente una medida peligrosa porque la expone frente al público como una jugada traicionera, porque prefiere abandonar “el barco cuando este según ella se hunde”, en lugar de jugar con ellos y ayudarlos a avanzar en la competencia.

