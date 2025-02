Luca expone a Aleska Génesis en La Casa de los Famosos All-Stars

La Casa de los Famosos All-Stars está viviendo días complejos, la eliminación de Valentina despertó el temor en Aleska Génesis pero agudizó el sentido crítico de muchos habitantes dentro del juego. Sin embargo, en este tema debemos ir por partes y tenemos que hablar sobre lo que está pasando en el 24/7 y de cómo los planes de la venezolana y de Lupillo Rivera quedaron truncados porque muchos están despertando y ahora mismo se están atreviendo a jugar como es debido.

La salida de Valentina

Aleska consideró el regreso de Luca y la eliminación de Valentina como un triunfo en el juego de Lupillo Rivera, y es que en el “plano corto”, podríamos creer que en efecto Nacho perdió frente al “Toro del Corrido”, sobre todo porque ya salió un habitante de tierra, Zerboni, más un habitante de fuego, Valentina.

Ahora bien, en una vista más crítica la verdad es que las estrategias de Lupillo no han sido exitosas a gran escala, porque en la primera nominación el cantante quería sacar de la casa a Alfredo Adame y este regresó gracias al tremendo apoyo que goza por parte de su público, mayoritariamente boricua. Y en esta segunda gala de eliminación, el ex esposo de Mayeli Alonso iba por Nacho Casano, quien también volvió a la casa.

Entonces, las eliminaciones de Zerboni y de Valentina no son una victoria de Lupillo sino del público que está jugando en contra de los designios del mexicano.

El miedo de Aleska

La alianza entre agua y tierra tiene a los habitantes de fuego en la cuerda floja, porque saben que debido a esto siempre estarán entrando y saliendo del cuarto de eliminación; Aleska Génesis quiere abandonar su cuarto por temor a ser la próxima nominada, aún y cuando Lupillo ha pedido su protección de cara a las nominaciones.

El problema que tiene Aleska es que no todos en agua están de acuerdo con su llegada, tanto Niurka como Luca no se sienten cómodos con este posible cambio, pese a que confían en alguna medida en Lupillo Rivera como líder y estratega. Sumados a esto el posible ingreso de Génesis complica la alianza porque ella quiere que el juego sea abierto, es decir que todos vayan por todos y que la nominación sea entonces más libre.

Sus exigencias entonces han despertado el total descontento de Manelyk y Rey Grupero, entre otros.

Luca no le cree nada a Aleska Génesis

Aleska le explicó a Luca las razones por las cuales quiere ser parte del cuarto agua y éste de frente le dijo que no quiere y que además no le cree, le hizo ver que ni ella sabe con exactitud qué quiere y que aunque ella tenga una alianza o lealtad con Lupillo Rivera, él y otros del cuarto no necesariamente están de acuerdo con la decisión de verla llegar al cuarto ahora, cuando horas antes estaba pujando por sacarla de la casa.

Y la verdad es que la conversación con Luca y las opiniones de éste son ampliamente respaldadas por Mane, Niurka, Rey y Alejandra, mientras que Dania y Julia al parecer sí quieren que la alianza se rompa.

Hoy en la madrugada la decisión era: no a Aleska en el cuarto agua. Pero hoy por la mañana parece que ya Lupillo está logrando que sus compañeros cedan, aunque no de buen agrado. Hay que esperar y ver qué sucede en el transcurso del día, porque un nuevo conflicto se está armando y tiene como protagonistas a Alejandra, Dania y Julia.

