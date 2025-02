Las ciudades de EE.UU. que tienen la mayor cantidad de personas con dificultades financieras

WalletHub, el sitio especializado en información económica y financiera, presentó su último reporte sobre Ciudades con más personas en dificultades económicas, que es encabezado en esta ocasión por Houston, Texas.

“En los últimos años, los estadounidenses han enfrentado desafíos financieros importantes, desde períodos de alto desempleo hasta alta inflación. Si bien las condiciones económicas han mejorado, muchas personas continúan experimentando dificultades financieras”, dice el reporte.

WalletHub define las dificultades financieras como tener una cuenta de crédito en suspensión de pagos o con pagos diferidos, lo que significa que al titular de la cuenta se le ha otorgado un alivio temporal para realizar pagos debido a dificultades financieras.

Para destacar dónde son más frecuentes los problemas financieros, WalletHub analizó las 100 ciudades más grandes sin limitaciones de datos en función de nueve métricas clave. El análisis incluye factores como la puntuación crediticia promedio, el cambio en las solicitudes de quiebra entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y la proporción de personas con cuentas en dificultades.

“Salir de la espiral descendente de la crisis financiera no es tarea fácil. Puede obtener un alivio temporal de sus prestamistas al no tener que realizar pagos, pero mientras tanto los intereses seguirán acumulándose, haciendo que la deuda sea aún más difícil de pagar. Las personas que se encuentran en dificultades financieras deben presupuestar con cuidado, recortar los gastos no esenciales y buscar estrategias como la consolidación de deuda o la gestión de la deuda para controlar su situación”, comentó Chip Lupo, analista de WalletHub.

Las 5 ciudades con más personas en dificultades económicas:

Ciudad (1): Houston, Texas

Puntuación total: 76.44

Clasificación de puntaje crediticio: 18

Personas con cuentas en situación de crisis: 7

Número promedio de cuentas en situación de crisis: 6

Cambios en la clasificación de solicitudes de quiebra de diciembre de 2024 vs diciembre de 2023: 59

Índice de interés de búsqueda de “deuda”: 5

Índice de interés de búsqueda de “Préstamos”: 1

Ciudad (2): Atlanta, Georgia

Puntuación total: 76.24

Clasificación de puntaje crediticio: 36

Personas con cuentas en situación de crisis: 5

Número promedio de cuentas en situación de crisis: 4

Cambios en la clasificación de solicitudes de quiebra de diciembre de 2024 vs diciembre de 2023: 92

Índice de interés de búsqueda de “deuda”: 4

Índice de interés de búsqueda de “Préstamos”: 1

Ciudad (3): Jacksonville, Florida

Puntuación total: 67.94

Clasificación de puntaje crediticio: 28

Personas con cuentas en situación de crisis: 1

Número promedio de cuentas en situación de crisis: 1

Cambios en la clasificación de solicitudes de quiebra de diciembre de 2024 vs diciembre de 2023: 50

Índice de interés de búsqueda de “deuda”: 14

Índice de interés de búsqueda de “Préstamos”: 17

Ciudad (4): Dallas, Texas

Puntuación total: 67.79

Clasificación de puntaje crediticio: 22

Personas con cuentas en situación de crisis: 20

Número promedio de cuentas en situación de crisis: 18

Cambios en la clasificación de solicitudes de quiebra de diciembre de 2024 vs diciembre de 2023: 8

Índice de interés de búsqueda de “deuda”: 13

Índice de interés de búsqueda de “Préstamos”: 1

Ciudad (5): Charlotte, Carolina del Norte

Puntuación total: 66.65

Clasificación de puntaje crediticio: 6

Personas con cuentas en situación de crisis: 1

Número promedio de cuentas en situación de crisis: 1

Cambios en la clasificación de solicitudes de quiebra de diciembre de 2024 frente a diciembre de 2023: 26

Índice de interés de búsqueda de “deuda”: 25

Índice de interés de búsqueda de “Préstamos”: 25

Para mirar el reporte completo y su metodología, ingrese aquí.

El caso Houston, Texas

Houston es la ciudad con el mayor nivel de dificultades financieras. Houston tiene una alta proporción de población con cuentas en dificultades en comparación con la mayoría de las demás ciudades (más del 9 %), y también tiene una gran cantidad de cuentas en dificultades por persona.

Además, los habitantes de Houston también muestran uno de los mayores intereses de búsqueda en Google del país en términos como “deuda” y “préstamos”, lo que indica una fuerte necesidad de endeudamiento.

