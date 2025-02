Walmart eliminó más de 45,000 paquetes de productos Great Value: hallaron pedazos de plástico dentro

La cadena de minoristas, Walmart eliminará de sus estanterías más de 45.000 productos de la marca Great Value al considerar que pueden ser nocivos para la salud, tras conocerse algunas deficiencias en estos artículos comestibles.

Los productos de Great Value que Walmart decidió sacar del mercado son los rollos de canela Great Value 16.5oz (UPC 078742201160 / Lote # L092525200 269X) y el queso danés Great Value UPC (078742201177 / Lote # L092525200 269X).

La decisión de Walmart de retirar más de 45.000 productos los rollos de queso danés Great Value Danish (24,324 cajas) y Great Value Cinnamon Rolls (19,224 paquetes), al contener “trozos de plástico en el producto”, de acuerdo con un comunicado emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La FDA define esta situación como un retiro de clase ll que se explica de la siguiente manera: “una situación en la que el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

En el caso de Great Value Cinnamon Rolls y Great Value Danish, según la FDA; existían partículas extrañas en los alimentos, las cuales pueden ser perjudiciales para la salud, generando intoxicaciones leves o consecuencias graves para quienes las consumas.

Pese al anuncio realizado por la FDA, Walmart no emitió comunicado al respecto y tampoco lo hizo Smucker, quien presuntamente es el fabricante de algunos productos de panadería de la marca Great Value disponible en la cadena minorista.

No es la primera vez que se retiran estos productos de la estantería de Walmart, previamente ocurrió en noviembre pasado, cuando la FDA actualizó el evento a un “retiro de Clase ll”, teniendo en cuenta que a menudo el metal es el componente que se encuentra con mayor frecuencia dentro del producto, como consecuencia del proceso de elaboración.

La sección de panadería de Walmart se ubica entre uno de sus principales atractivos, sin embargo, algunos de sus clientes posiblemente desconocían que recurren a fabricantes como Smuckers para la realización de algunos de sus productos horneados.