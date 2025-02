Alex Rodríguez llora la partida física de su madre

El pasado jueves, Alex Rodríguez, destacado periodista del programa de entretenimiento ¡Siéntese Quien Pueda!, se preparaba para realizar una cobertura exclusiva desde la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro, con la intención de compartir todos los detalles que sucederían entre bambalinas, así como entrevistar a las estrellas que asistieran a la gala. Sin embargo, su jornada tomó un giro inesperado y trágico al recibir una devastadora noticia desde España.

Rodríguez recibió una notificación que cambiaría radicalmente el rumbo de su vida personal. La llamada provenía de un familiar, quien le informó que su madre, residente en España, se encontraba en estado de gravedad. A pesar de la distancia y de la importancia del evento que estaba a punto de cubrir, las prioridades de él cambiaron al ser notificado de la impactante noticia. Su progenitora, quien había sido una figura fundamental en su vida, necesitaba su apoyo y presencia en un momento crítico.

Con el corazón roto, Rodríguez tomó la difícil decisión de compartir en Instagram que finalmente falleció: “Mi mamá me espero en Tenerife a que llegara de Estados Unidos para despedirse de mí. La verdad es que no hay palabras para describir el dolor de su partida esta mañana, pero me consuela saber que estuvo rodeada de amor hasta el último momento”, empezó escribiendo.

“Especialmente, quiero abrazar a mi padre, por estar con ella en los mejores y en los peores momentos y por brindarle todo su amor y fuerza cada día durante este suceso tan inesperado. Te amo, mamá. Se nos va a hacer muy difícil vivir sin ti. Tú eras mi pulmón derecho. Estarás siempre en nuestros pensamientos y en nuestro corazón”, siguió diciendo en la publicación.

Alex Rodríguez, conocido por su enfoque profesional y su dedicación al entretenimiento, contrastó las luces y la alegría del evento con el dolor que enfrentaba en su vida personal. Esta situación ha puesto de relieve la conexión humana detrás de los rostros que vemos en la pantalla. Los profesionales del entretenimiento, aunque a menudo los vemos inmersos en su mundo, también enfrentan desafíos y tragedias que les afectan profundamente.

