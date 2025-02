César Huerta recuerda a Pumas y les manda mensaje antes del duelo ante el Club América

El futbolista mexicano y actual jugador del Anderlecht, César ‘Chino’ Huerta, demostró que a pesar de estar en el viejo continente su corazón se mantiene en constante apoyo con los Pumas de la UNAM; esto luego de unas declaraciones que realizó el goleador previo al enfrentamiento que tendrán los felinos contra las Águilas del Club América en el partido correspondiente al torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN después del empate 2-2 que registró el equipo contra el Fenerbahce, Chino Huerta decidió enviarle un mensaje de apoyo a su antiguo club en el que los instó a tener el mejor desempeño posible dentro del terreno de juego para poder superar a los actuales tricampeones del balompié azteca y así poder seguir sumando puntos que les permitan avanzar hasta la Liguilla.

“Desearles lo mejor, por ahí los sigo, tengo grandes en el equipo, salí de Pumas, pero Pumas no sale de mí, ahí apoyándolos”, expresó el jugador mexicano en sus declaraciones al recordar a los Pumas y desearles el mayor de los éxitos.

Para finalizar, el Chino se mostró bastante triste por la eliminación que registró su equipo por un global 5-2 ante el Fenerbahce en los playoffs de la Europa League y así quedar sin opciones para poder llegar a los octavos de final de la competencia; sostuvo que eso es parte del proceso de adaptación y deben seguir trabajando para poder tener un mejor rendimiento en los partidos internacionales.

“Decepcionado por no cumplir el objetivo, tenemos que darle la vuelta a la página, en lo individual me he sentido muy bien, el grupo me ha ayudado mucho en la adaptación”, concluyó César Huerta en sus declaraciones.

Actualmente los Pumas de la UNAM se ubican en la novena posición de la tabla de clasificación con un total de 11 puntos, mientras que los azulcrema marchan en un gran momento al ubicarse en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la Liga MX con 17 unidades y cada vez más cerca de asegurar su pase a la Liguilla.

