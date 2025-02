Jugo de guayaba y espinacas para controlar los niveles de azúcar en sangre

Los jugos de frutas y vegetales son una opción saludable de obtener nutrientes y energía para comenzar el día. El jugo de guayaba con espinaca es una combinación que aporta antioxidantes y biocompuestos que ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre.

Si estás en busca de un nuevo sabor de jugo para los desayunos o las meriendas, esta combinación bastante funcional, ya que genera sensación de saciedad, con bajo nivel de calorías, un índice glucémico bajo y ayuda a mejorar los niveles de azúcar en sangre.

Solo recuerda que esta receta es un complemento, no un remedio y no sustituye la medicación. Los especialistas recuerda que no hay alimento milagroso, sino un conjunto de hábitos que ayuda a mejorar las condiciones de salud.

Cómo las espinacas influyen en el control de azúcar en sangre



La espinaca considerada uno de los vegetales más saludables, y no es de extrañar, ya que Según Medical News Today son bajas en calorías y ricas en nutrientes. Por ejemplo, una taza de espinacas cruda aporta solo 7 calorías, 0.81 g de hierro, 167 mg de potasio, 0.86 gramos de proteína, 30 miligramos de calcio, 24 miligramos de magnesio, 58 microgramos de ácido fólico y 2,813 unidades internacionales de vitamina A.

Este vegetal de hoja verde tiene propiedades de regular los niveles de azúcar en sangre por contener un antioxidante conocido como ácido alfa lipoico, que no solo previene los cambios oxidativos inducidos por el estrés en pacientes con diabetes, sino que reduce los niveles de glucosa y aumentar la sensibilidad a la insulina.

Mientras que el ácido alfa lipoico contribuye a reducir de la neuropatía periférica y la neuropatía autónoma en personas con diabetes.

Beneficios de la guayaba para el control del azúcar en sangre

Por ser rica en antioxidantes, vitamina c, Vitaminas b6 y b9, vitamina A, potasio, manganeso, magnesio y fósforo, la guayaba puede ayudar controlar los niveles de azúcar en sangre.

Esta fruta tropical se caracteriza por sus altos índices de vitamina C, tener un índice glucémico bajo y contener fibra, convirtiéndose en una fruta ideal para las personas con diabetes.

Los extractos de hojas de guayaba pueden mejorar los niveles de azúcar en sangre, según un estudio publicado por la revista de investigación por BioMed Central que se enfoca en la nutrición y el metabolismo.

La guayaba es un alimento FOSHU (alimentos para usos sanitarios específicos) desde su aprobación en marzo de 2000 para personas ansiosas por su nivel alto de glucosa en sangre y el control del azúcar.

Receta de jugo de guayaba y espinaca

Para aprovechar los beneficios de ambos ingredientes compartimos esta sencilla receta con las cantidades y la forma de prepararlo.

Ingredientes:

-5 guayabas, sin semillas

-1 taza de espinacas

-2 ramas pequeñas de apio

-2 ½ tazas de agua

Modo de preparación

1.- Lava las guayabas, corta y retira las semillas

2.- Agrega las guayabas en la licuadora y las espinacas previamente lavadas.

3.- Añade agua y licua muy bien hasta obtener una mezcla homogénea

4.- Sirve, puedes agregar el endulzante de tu preferencia

