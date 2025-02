Critican a Hochul por mantener al alcalde Adams en el poder, y advierten que seguirá crisis de gobernabilidad

Desde que el alcalde Eric Adams recibió en septiembre pasado cargos federales por presuntos actos de corrupción pública y fraude, la administración municipal ha enfrentado un profundo terremoto que ha hecho que más de una decena de funcionarios de la Alcaldía haya dejado sus puestos, lo que en opinión de analistas, ha desatado una crisis de gobernabilidad en la Gran Manzana.

El compadrazgo del mandatario local con el presidente, Donald Trump, y sus deseos de colaborar con el gobierno federal en la agenda de deportación masiva de Washington, han empeorado el panorama, por lo que el anuncio de este jueves por parte de la gobernadora, Kathy Hochul, de no iniciar un camino para la destitución del burgomaestre, cayó como un balde de agua fría entre quienes esperaban que el político se fuera en las próximas semanas.

Y es que mientras crecen las voces para que Adams se vaya, a fin de que un nuevo mandatario maneje las riendas de la Gran Manzana, desde diferentes sectores se han manifestado para advertir a la Gobernadora Hochul que las medidas anunciadas para mantener la gobernabilidad de la Ciudad mientras Adams está en el poder, que terminarían a finales de este año, no serán suficientes.

Hochul aseguró que tratará de implementar una expansión radical de la supervisión estatal, creará nuevas medidas de protección para garantizar la rendición de cuentas de la Ciudad y protegerá a los neoyorquinos del gobierno federal, dando al Contralor de la Ciudad, al Defensor del Pueblo y a la Presidenta del Concejo Municipal autoridad independiente para aclarar el lenguaje para iniciar litigios contra el gobierno federal cuando sea necesario.

“Creo firmemente que la voluntad de los votantes y la supremacía y santidad de las elecciones democráticas me impiden cualquier otra acción”, dijo Hochul defendiendo su proceder, del que advirtió no se dio por presiones y con lo que quiere evitar “un caos” para la Gran Manzana.

“A aquellos que concluyen que esa decisión se debe a la presión de cualquier grupo o individuo, les digo esto: no me conocen”, mencionó la mandataria del Estado. “Y quienes argumentan que “simplemente vayan y quítenlo” no se dan cuenta de que hay un proceso involucrado, el debido proceso, la duración del proceso y el impacto que tendría un proceso de ese tipo en esta ciudad”.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) advirtió que debido a que “la ciudad de Nueva York bajo el alcalde Eric Adams está en deuda con las exigencias de Donald Trump”, ningún nuevo control que el Estado pueda imponer a la Gran Manzana cambiará eso.

“Eric Adams vendió a los neoyorquinos para evitar ser procesado por cargos de corrupción, en un acuerdo de quid pro quo con la administración Trump, así de simple. Ahora, está trabajando con la administración Trump para separar a las familias en la ciudad de Nueva York en violación directa de nuestras políticas de santuario locales”, dijo el defensor de los inmigrantes, al tiempo que advirtió que los neoyorquinos no permanecerán callados y este sábado al mediodía se manifestarán en una protesta en Washington Square Park para exigir que Adams salga de su cargo. “Todos los neoyorquinos enfrentarán consecuencias reales y nefastas por la negativa de la gobernadora Hochul a responsabilizar al alcalde por sus acciones”.

La organización New York Communities for Change, realizó este viernes una protesta en la oficina de la Gobernación, en Manhattan, que terminó con algunos arrestos, donde denunciaron que esperaron toda una semana para que la mandataria estatal actuara y anunciara la destitución de Adams para resolver lo que califican de emergencia, y no ocurrió.

“Ahora, la gobernadora Hochul anuncia que sólo buscará sanciones legales contra el Alcalde y añadirá una capa de “supervisión” estatal. Pero todos los neoyorquinos saben que el Estado ya tiene demasiado control sobre nuestra ciudad. El problema no es estructural: el problema es Eric Adams”, manifestó la organización.

“Estamos en un momento de crisis con un Alcalde que está en deuda con Donald Trump y, en lugar de usar los poderes de su cargo para destituir a Adams, la gobernadora Hochul está dejando que Trump gane. No necesitamos más “supervisión”. Necesitamos que Eric Adams se vaya”, agregó Alicé Nascimento, directora política de New York Communities for Change.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, quien según la Constitución de la Gran Manzana sería el encargado de asumir interinamente la Alcaldía en caso de que Adams fuera removido del cargo, también se manifestó y aseguró que urge que todos los estamentos usen sus recursos para sacar a la ciudad de la crisis.

“La urgencia de esta crisis creada por el Alcalde obliga a todos los que tienen herramientas a su disposición (la gobernadora, otros líderes electos, los votantes) a utilizarlas para afrontar este momento”, dijo Williams.

“Proponer leyes para limitar a una persona específica subraya el daño que supone tener a esa persona en el cargo de Alcalde. Sin embargo, antes de intentar crear nuevas estructuras y precedentes, espero que la Gobernadora considere plenamente todas las contingencias actuales, incluida la próxima decisión del juez Ho”, agregó. “Espero que el Alcalde considere plenamente el daño que causaría a Nueva York a través de una reducción de la autonomía de la ciudad, mientras contempla su propio futuro cualquier iniciativa que se emprenda para corregir la crisis de liderazgo del Alcalde debe equilibrar la necesidad de proteger a la Ciudad en este momento, sin crear daños no deseados más allá de él”.

El Contralor municipal, Brad Lander aseguró que la Ciudad de Nueva York se enfrenta a una crisis de liderazgo sin precedentes, en momentos en que el que llamó “un acuerdo corrupto entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el alcalde Eric Adams” pone en duda si el Alcalde trabaja para los neoyorquinos o para Donald Trump.

“Si bien la mejor solución para restablecer la confianza pública sería que el alcalde Adams renunciara y mantuviera a los cuatro vicealcaldes en su lugar, las nuevas barandillas de la gobernadora Hochul son útiles para que la Ciudad de Nueva York siga avanzando en estos tiempos precarios”, dijo Lander.

“La propuesta de la gobernadora Hochul amplía la autoridad del Contralor de la Ciudad de Nueva York, junto con otros funcionarios de la Ciudad, para emprender acciones legales contra el gobierno federal si el alcalde no está dispuesto a hacerlo”, advirtió el funcionario. “Si la administración de Adams no defiende a Nueva York de la extralimitación federal, mi oficina utilizará de inmediato y de manera agresiva esta autoridad para demandar al presidente Trump y a DOGE para recuperar los $80 millones robados de la cuenta bancaria de la Ciudad y para bloquear cualquier acción similar en el futuro”.

Las críticas a la decisión de la Gobernadora se dan justo cuando este viernes el juez federal que lleva el caso para decidir si desestima los cargos de corrupción contra Adams tras la solicitud del Departamento de Justicia de la administración Trump no anunció una determinación final, y en cambio nombró un fiscal para que lo asesore sobre cómo manejar el pedido del gobierno federal

La orden del juez Dale Ho hará que no se anuncie una decisión antes de mediados de marzo, pero por ahora aun no desestima los cargos contra el alcalde, quien dijo que le ha dicho a la Gobernadora, que “como lo hemos hecho en el pasado, estoy dispuesto a trabajar con ella para garantizar que la fe en nuestro gobierno sea sólida”.

Medidas de la Gobernadora para garantizar Gobernabilidad en NYC