La divertida entrevista de Nadia Ferreira a Marc Anthony en Premio Lo Nuestro

El cantante neoyorkino de ascendencia boricua Marc Anthony y la exreina de belleza Nadia Ferreira están disfrutando al máximo de su matrimonio y eso lo dejaron ver durante Premio Lo Nuestro. La pareja demostró su amor y complicidad durante una entrevista en la pre gala de la ceremonia.

Nadia Ferreira fue una de las conductoras del pre show de Premio Lo Nuestro donde tenía que entrevistar a diferentes artistas nominados o que ofrecerían un show en el evento. Una de las personas a las que le tocó entrevistar fue a su esposo, quien no dudó en hacer el momento más divertido.

“Yo les voy a decir algo. Estoy con este artista que me encanta”, comenzó diciendo la modelo paraguaya al iniciar la transmisión en vivo y haciendo referencia a su esposo que estaba a su lado.

Marc Anthony no tardó en abrazar cariñosamente a Nadia, quien le regañó en tono de broma: “Oye, compórtate que estoy trabajando”.

La primera finalista del Miss Universo 2021 continuó bromeando y de manera irónica dijo: “Me encanta este artista, pero me dijeron que su esposa es muy brava, no sé si me alejo un poquito”.

Nadia Ferreira dio inicio a la entrevista al preguntarle a Marc Anthony por el lanzamiento en el escenario de su canción ‘Volver’ con Piso 21 y Beele. Sin embargo, el salsero se mostró sorprendido de que su esposa lo llamara ‘Marc’ y no ‘papi’.

“¿Me llamaste Marc en vez de ‘papi’?”, le preguntó. “La primera vez que me llamas Marc”. Entre risas la modelo le respondió: “Estoy trabajando, compórtate”.

Luego de las bromas, Marc Anthony respondió seriamente lo que significaba para él el lanzamiento de esta nueva canción en el escenario de Premio Lo Nuestro.

“Esta noche estamos celebrando la música. Todos los artistas han invertido el año entero para ser reconocidos esta noche y formar parte de este elenco de artistas increíbles”, respondió el cantante.

Sin embargo, Nadia Ferreira no desperdició la oportunidad de decirle a su esposo que se veía muy guapo. Finalmente se dieron un tierno beso frente a las cámaras.

Nadia Ferreira aprovechó el momento para destacar que Marc Anthony es el artista masculino con más premios en la historia de Premio Lo Nuestro. “Todavía estamos en la brega, como se dice en Puerto Rico. Es un honor inmenso”, respondió Marc Anthony. Sin embargo, el cantante no podía dejar pasar la oportunidad de halagar a su esposa. “Verte a ti, preciosa, bella”.

