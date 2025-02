Sale del programa Hoy Día uno de sus integrantes

El chef Rafa Liendo anunció en su cuenta en Instagram que ya no estará más en el programa Hoy Día, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

En su mensaje, el cocinero venezolano dijo: “Lo único que siento es agradecimiento total por estos 2 años maravillosos donde aprendí y conecté con tantas personas increíbles y a las cuales admiro, gracias a @hoydia por haberme descubierto”.

Además de esto, indicó: “Por siempre serán mi familia, por siempre”.

Algunos de los mensajes que le dejaron son: “¿Qué pasó muchachote hermoso? Lo que sea tengo la seguridad que es para mejor. Dios mueve las fichas siempre para nuestro bienestar”.

Otros de los comentarios que escribieron fueron: “Increíble que personas tan profesionales no sean reconocidas con el valor que tienen, pero estoy segura de que lo mejor vendrá para ti. La vida siempre nos da recompensas según lo que tú siembras, y tú eres un buen sembrador en todos los aspectos, educado, dedicado, y lo mejor con una esencia humana increíble, te deseo muchos triunfos y que siempre el creador sea tu guía, porque sin él no somos nada. Bendiciones”, “¿Qué pasó? Se retiró, lo sacaron, era muy querido por mucha gente en Telemundo. Lo vamos a extrañar”.

Los usuarios le desearon el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos, aunque no quedaron claras las razones por las que ya no estará en el programa matutino. “Nooo, se tenía que ir otra persona, pero pues a seguir adelante ya vendrán proyectos nuevos que te harán brillar como persona y como chef”, “Ya decía yo por que no te veíamos todos estos días, deseo lo mejor para ti que todo que toques prosperes bendiciones chef Rafa te extrañaremos”.

Luego de todos estos comentarios, el chef Rafa indicó: “Familia hermosa, chef Rafa por acá, feliz sábado, reportándome para darle las gracias por todos esos mensajes tan lindos que me mandaron, en la publicación, en los mensajes directos. De verdad gracias por toda esa bonita energía, por ese calor humano que tienen conmigo”.